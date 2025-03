Boris Becker mit neuem Buch: „Zum ersten Mal erzähle ich meine Wahrheit“

Am 10. September 2025 erscheint ein neues Buch von Boris Becker. Via Instagram äußert sich der 57-Jährige erstmals zu Inhalten.

„Inside. Gewinnen, verlieren, neu anfangen“ – so heißt das neue Buch von Boris Becker, das am 10. September 2025 im Ullstein-Verlag erscheinen wird und bereits ab jetzt vorbestellbar ist (für knapp 20 Euro). Ein Cover zu dem Buch ist bislang noch nicht veröffentlicht worden. In dem 320-Seiten-Werk wird Becker in erster Linie seinen Gefängnisaufenthalt in englischen Haftanstalten verarbeiten.

Kurzer Rückblick: Boris Becker wurde im April 2022 in London von einem Gericht wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Nach dem Urteil kam er ins Wandsworth-Gefängnis. Im Mai 2022 wurde Becker in die Huntercombe-Haftanstalt in Oxfordshire verlegt.

Aufgrund einer Sonderregelung für ausländische Insassen wurde der Deutsche bereits im Dezember 2022 freigelassen und nach Deutschland abgeschoben. Im April 2024 wurde das Insolvenzverfahren gegen ihn in Großbritannien schließlich beendet. Insgesamt saß der ehemalige Wimbledonsieger siebeneinhalb Monate im Gefängnis.

Boris Becker: „Habe heute noch Albträume“

„Im vergangenen Jahr habe ich mir erlaubt, tief in eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens einzutauchen. Ich wurde mit Erinnerungen konfrontiert, die ich lieber vergessen würde, mit Albträumen, die mich immer noch verfolgen, und mit Gefühlen, von denen ich nicht wusste, ob ich sie überleben würde. Zum ersten Mal erzähle ich hier meine Wahrheit, ungefiltert, unmaskiert und mit meinen eigenen Worten“, schreibt Becker nun in einem Instagram-Post. Becker: „Dieses Buch ist nicht nur meine Lebensgeschichte – es schöpft aus der Tiefe meiner Erfahrungen mit Widerstandskraft, Erlösung, Stoizismus und der Kraft des Neuanfangs.“

Becker, so erzählte er es in Interviews, nachdem er aus der Haft entlassen worden war, hatte im Knast Begegnungen mit Schwerkriminellen, erlebte Stunden voller Einsamkeit und litt unter großen Ängsten. So habe ihn im Londoner Gefängnis Wandsworth ein Mithäftling erpressen wollen. Andere Mitgefangene hätten ihn vor dem Mann beschützt, der wegen mehrfachen Mordes bereits 25 Jahre hinter Gittern gesessen habe, so Becker damals.

Boris Becker: „Wahre Stärke ist es, wieder aufzustehen“

Im Gefängnis Huntercombe westlich der britischen Hauptstadt habe ihn ebenfalls ein Mitinsasse bedroht, der als 18-Jähriger zwei Menschen umgebracht haben soll. Auch Dank der Unterstützung seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Lilian de Carvalho Monteiro überstand er die dunkelsten Tage seiner ohnehin schon schillernden Karriere. Im September 2024 heiratete er Lilian de Carvalho Monteiro.

Beckers Fazit: „Durch die Höhe- und Tiefpunkte, den Ruhm und den Fall, habe ich gelernt, dass wahre Stärke nicht an dem gemessen wird, was wir gewinnen, sondern daran, wie wir aufstehen, nachdem wir alles verloren haben.“