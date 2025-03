Indian Wells: Die Gründe für den Boykott der Williams-Schwestern

Serena Williams und Venus Williams boykottierten jahrelang das prestigeträchtige Tennisturnier in Indian Wells. Doch was war der Auslöser dafür?

Das Turnier in Indian Wells ist nach den vier Grand-Slam-Turnieren und der ATP- und WTA-Weltmeisterschaft das bedeutendste Tennisturnier der Welt. Wenn man sich die Teilnehmerliste in der kalifornischen Wüste anschaut, dann fällt auf, dass zwei ganz große Namen der Tennisszene jahrelang fehlten: Serena Williams und Venus Williams. Zwischen 2002 und 2014 boykottierte Serena Williams das Turnier in Indian Wells. Venus Williams hielt ihren Boykott von 2002 bis 2015 aufrecht. Aber warum spielten die Williams-Schwestern in Indian Wells, bei einem der beliebtesten Turniere unter den Spielern, jahrelang nicht mit?

Am 17. März 2001 kam es zum Finaleklat in Indian Wells, als Serena Williams im Finale gegen Kim Clijsters antrat. Im vorherigen Halbfinale wäre es zum Duell zwischen den beiden Williams-Schwestern gekommen. Doch Venus Williams zog wenige Minuten vor Spielbeginn wegen einer Sehnenentzündung zurück. Die Medien bekräftigten nach dem kampflosen Halbfinalsieg von Serena Williams ihren Verdacht, dass Vater Richard Williams den Ausgang der Duelle seiner Töchter vorher festlegen würde. Als Serena Williams dann zum Finale antrat, wurde sie von einem Teil der Zuschauer ausgebuht.

Indian Wells: Emotionales Comeback von Serena Williams

Trotz der Buhrufe siegte Williams im Endspiel gegen Clijsters mit 4:6, 6:4, 6:2. „Zu Beginn war ich etwas schockiert. Ich habe zu Gott gebetet, mir dabei zu helfen, stark zu sein. Nicht dass ich gewinne, aber stark genug sein, nicht auf das Publikum zu hören“, sagte Williams zu den Buhrufen im Finale. Viel schlimmer für die US-Amerikanerin war allerdings, dass ihr Vater Richard auf der Tribüne angeblich rassistisch beleidigt wurde.

Nach diesem Vorfall zogen die beiden Williams-Schwestern ihre Konsequenz und kündigte an, dass sie von nun an das Turnier in Indian Wells boykottieren werden. Nach 13 Jahren Boykott kehrte Serena Williams nach Indian Wells zurück und wurde bei ihrer Rückkehr auf den Platz am 15. März 2015 frenetisch gefeiert, woraufhin die US-Amerikanerin in Tränen ausbrach.

„Das war es wert, wieder hierherzukommen und neue Erinnerungen an das Turnier zu kreieren. Ich habe mich super gefühlt auf dem Platz und mich über die Reaktionen der Fans sehr gefreut. Es fühlt sich an wie einer der größten und stolzesten Momente in meiner Karriere“, sagte Williams, die beim Indian-Wells-Turnier 2015 bis ins Halbfinale kam und dann verletzungsbedingt zurückziehen musste.

Serena Williams vs. Venus Williams: Medien befeuern Verschwörungstheorie

Ihre Schwester Venus hielt den Boykott noch ein Jahr länger aufrecht und kehrte 2016 nach Indian Wells zurück. Die Gerüchte, dass der Ausgang der ersten Matches zwischen den Williams-Schwestern durch Vater Richard bestimmt wurde, hielten sich hartnäckig. Als es beim Wimbledonturnier 2000 im Halbfinale zum „Sister Act“ kam, hatte die jüngere Serena bereits ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Venus hingegen noch nicht. Und so begannen die Medien mit der Verschwörungstheorie, dass Venus das Wimbledon-Halbfinale, das sie mit 6:2, 7:6 gewann, nur deshalb als Siegerin verließ, weil ihr Vater Richard das so wollte.

Angesprochen darauf, ob es ein Arrangement gegeben hätte, antwortete Venus knapp. „Nicht, dass ich wüsste.“ Etwas doppeldeutiger antwortete Serena auf eine ähnliche Frage: „Ich kann diese Frage wegen meiner Familie nicht beantworten.“ Ob die ersten Karrierematches zwischen den Williams-Schwestern tatsächlich abgesprochen waren, wird wohl eine nicht zu beantwortende Frage in der Tennisgeschichte bleiben.

Übrigens: Zum Duell zwischen Serena Williams und Venus Williams in Indian Wells kam es dann doch noch. Im Jahr 2018 trafen die Schwestern in der dritten Runde aufeinander. Es siegte Venus mit 6:3, 6:4.

Auszug aus dem Buch „100 spannende Fragen aus der Welt des Tennis“ von tennis MAGAZIN-Redakteur Christian Albrecht Barschel.