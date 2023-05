Burnout mit 21 Jahren – Pause vom Profi-Tennis

Amanda Anisimova kündigte in einem Instagram-Posting an, dass sie sich in der nächsten Zeit vom Profi-Tennis zurückziehen werde. Der Grund hierfür seien mentale Probleme.

Schon in ihrer Jugend war klar, dass US-Amerikanerin Amanda Anisimova ein vielversprechendes Talent hat. Bereits im Alter von zarten 14 Jahren (im Jahr 2016) erhielt sie eine Wildcard für die US-Open-Qualifikation. Ein Jahr später triumphierte sie beim gleichen Turnier, allerdings in der Juniorinnenkonkurrenz.

2019 war Anisimova die erste Spielerin, die im neuen Jahrtausend geboren wurde, und bis in ein Halbfinale bei einem Grand Slam-Turnier vordringen konnte. Bei den French Open schaffte es die gerade mal 17-Jährige bis ins Halbfinale und bezwang unter anderem Simona Halep auf ihrem Weg dorthin. Nur wenige Monate später fand man die US-Amerikanerin unter den besten 30 Spielerinnen der Weltrangliste wieder.

Erfolge gefolgt von Schicksalsschlag

Im gleichen Jahr wurde Anisimova aber auch von einem tragischen Schicksalsschlag eingeholt. Völlig unerwartet verstarb ihr Vater und Coach Konstantin im August, weshalb sie auch die US Open verpasste. Einige Wochen später kehrte Anisimova zurück auf die Tour zurück. Zu Beginn von 2022 gewann sie ihren zweiten WTA-Titel in Melbourne (250er-Kategorie; ihren ersten gewann sie 2019 in Bogota). Einige Monate später zog sie ins Viertelfinale von Wimbledon ein.

Im Anschluss wurde es eher ruhig um die US-Amerikanerin. Bei vielen Turnieren schied sie früh aus und spielte nach den US Open 2022 kein Match mehr bis ins neue Jahr.

Anisimova: „Ist unerträglich geworden, an Turnieren teilzunehmen“

Nun meldete sich die 21-Jährige via Instagram zu Wort. „Seit dem Sommer 2022 habe ich wirklich mit meiner psychischen Gesundheit und Burnout zu kämpfen“, schrieb sie über ihren Kanal. „Es ist unerträglich geworden, an Tennisturnieren teilzunehmen.“ Deshalb habe Anisimova sich dazu entschieden, eine Auszeit vom Tennis zu nehmen. Ihr mentales Wohlbefinden habe Vorrang. Sie textete weiter: „Ich habe so hart gearbeitet, wie ich konnte, um es durchzustehen. Ich werde es vermissen, dort draußen zu sein.“

21-year-old Amanda Anisimova is the latest player to take a mental health break from the tennis tour. pic.twitter.com/LrkBtY13WT — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 5, 2023

Aktuell belegt die US-Amerikanerin noch Platz 61 der Weltrangliste. Wann oder ob Anisimova auf die Tour zurückkehren wird, lässt sie offen. Ihre Tourkolleginnen jedenfalls bedauern das Fehlen der 21-Jährigen sehr, bestärken sie aber mit Genesungswünschen. Australierin Arina Rodionova schrieb beispielsweise: „Die meisten deiner Follower werden mir nicht zustimmen, aber es gibt noch viel mehr im Leben als Tennis. Genieße die wohlverdiente Pause und komm zurück, wann immer du Lust hast, die Tour geht nirgendwo hin.“ Priscilla Hon kommentierte: „Liebe dich, Mädchen. Ich bin stolz auf dich.“