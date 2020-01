Buschbrände: ITF und Grand-Slam-Turniere spenden 400.000 Dollar

(SID) – Die Solidaritätswelle im Sport mit Australien aufgrund der Buschbrände in Down Under hält an: Der Tennis-Weltverband ITF und die Grand-Slam-Turniere in Paris, Wimbledon und New York kündigten zu Wochenbeginn eine Spende von 400.000 Dollar (umgerechnet rund 360.000 Euro) an. Wie die ITF eine Woche vor Beginn des Grand-Slam-Jahres bei den Australian Open in Melbourne weiter mitteilte, soll das Geld zur Abmilderung der Katastrophenfolgen an Australiens Rotes Kreuz fließen.