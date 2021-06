Cilic und Auger-Aliassime im Finale von Stuttgart

Stuttgart (SID) – Der frühere US-Open-Champion Marin Cilic aus Kroatien und der Kanadier Felix Auger-Aliassime bestreiten am Sonntag das Endspiel beim Rasenturnier in Stuttgart. Cilic (32) profitierte in seinem Halbfinale gegen Jurij Rodionov beim Stand von 6:3, 1:0 von der Aufgabe des Österreichers. Auger-Aliassime gewann gegen Sam Querrey (USA) 6:4, 7:5 und zog zum zweiten Mal nach 2019 ins Endspiel des mit 618.735 Euro dotierten ATP-Turniers ein.

Cilic greift nach dem 19. Titel seiner Tenniskarriere und dem ersten seit dem Triumph auf Rasen im Londoner Queen’s Club 2018. Auger-Aliassime hat bislang jedes seiner sieben Endspiele auf der Profitour verloren.