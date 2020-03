Coronavirus: Chaos beim ATP-Challenger in Nur-Sultan

Während das Turnier in Indian Wells wegen des Coronavirus vorzeitig abgesagt wurde, herrschen derweil in Kasachstan beim ATP-Challenger-Event in Nur-Sultan chaotische Zustände.

Mit einem Blick auf das Draw beim Challenger in Nur-Sultan (ehemals Astana) kann man sich erst mal nur wundern. Die Qualifikation konnte gar nicht erst ausgetragen werden, weil nicht genügend Spieler anwesend waren. Später wurden neun Partien abgesagt. Verletzungsbedingte Aufgabe und „nicht-medizinische Gründe” sind in den Begründungen angeführt. Insgesamt vier Lucky Loser stehen im Feld. Verwunderlich ist besonders die Aufgabe des Deutschen Mats Moraing, der durch die kampflose Aufgabe seines Gegners Enzo Couacaud aus Frankreich das Achtelfinale erreichte. Die Partie gegen den Russen Pavel Kotov sollte am Donnerstag ausgetragen werden, aber im Draw ist nur das Kürzel „w.o.” zu finden. Auch Yannick Maden trat nicht zu seiner Partie gegen den Russen Alexey Zakharov an.

It's been a mess in Nur-Sultan: – Already 9 walkovers or retirements after the main draw was made and they didn't even have enough players to do the qualifying. https://t.co/fnbhpIleGL — José Morgado (@josemorgado) March 11, 2020

Aber die merkwürdigen Zustände haben auch hier einen Grund. Wie auf Twitter berichtet wird, hat Kasachstan Deutschland, Frankreich und Spanien zur Verbotsliste hinzugefügt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Eindämmung des Coronavirus. Das heißt, dass sowohl deutschen, französischen als auch spanischen Staatsbürgern die Anreise ins Land verwehrt wurde. Die Spieler der genannten Länder wurden nun dazu aufgefordert, Kasachstan umgehend zu verlassen. Für den Fall, dass sie dieser Forderung nicht nachgehen, müssten sie sich über 14 Tage in Quarantäne begeben. Chinesischen, japanischen und italienischen Spielern wurde die Teilnahme bei der Veranstaltung bereits vor Beginn verwehrt.

Kazkhastan added Germany, France and Spain to their banned list.

As I understand, these players were asked to leave or they would have to quarantine themselves for 14 days. — Ahmed Abdelaal (@ahmedfederer) March 11, 2020

Wir sind so schnell wie möglich abgehauen

Nach seiner Abreise hat Mats Moraing tennis MAGAZIN erklärt, was genau passiert ist: „Uns wurde mitgeteilt, dass Deutschland hochgestuft wurde, in 1B, was auch immer das heißt. Wir haben dann beim deutschen Konsulat angerufen und die meinten zu uns, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir ab Donnerstag in Kasachstan in Quarantäne gepackt werden. Auch die ATP meinte zu uns, dass wir das Land, wenn möglich, bitte verlassen sollen. Dann sind wir natürlich so schnell wie möglich abgehauen.“