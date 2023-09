Davis Cup: Djokovics Serben gegen Großbritannien

Die serbischen Tennis-Männer um Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic bekommen es im Davis-Cup-Viertelfinale mit Großbritannien zu tun. Dies ergab am Dienstag die Auslosung der finalen K.o.-Phase, die von 21. bis 26. November in Malaga stattfindet. Titelverteidiger Kanada trifft dann auf Viertelfinal-Debütant Finnland.

Die weiteren Partien im Kampf ums Halbfinale lauten Tschechien gegen Australien und Niederlande gegen Italien. Die deutsche Mannschaft hatte bereits den Einzug in die Gruppenphase verpasst, am vergangenen Wochenende aber in Bosnien-Herzegowina zumindest den Verbleib in der Weltgruppe gesichert.