Davis Cup-Finale: Teamchef Kohlmann hält Zverev-Start für möglich

Der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hofft, dass seine Nummer eins Alexander Zverev am Finalturnier 2020 teilnehmen wird.

Michael Kohlmann, Teamchef der deutschen Davis Cup-Mannschaft, hat Hoffnungen, dass sein Topmann Alexander Zverev beim Davis Cup-Finale in Madrid mitspielen könnte. „Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass wir als Team dieses Jahr eine Chance haben, dass er spielt – falls der Davis Cup dieses Jahr stattfindet. Aufgrund der Gesamtumstände gibt es weniger Turniere und Sascha hat dann ja auch mehr als ein halbes Jahr nicht gespielt“, sagte Kohlmann bei „Advantage – der Tennis & Sportpodcast“.

Zverev mag den neuen Davis Cup-Modus nicht

„Im alten Modus war es sehr leicht, ihn zu überzeugen, damit er spielt. Im neuen Modus war es ungleich schwerer, weil er diesen einfach nicht mag“, sagte Kohlmann über Zverev. Der Davis Cup wird nach der Übernahme durch Gerard Piqués Investmentfirma Kosmos seit 2019 nicht mehr über die ganze Saison ausgespielt. Nach einer Qualifikationsrunde im Frühjahr soll immer im November eine einwöchige Finalrunde mit insgesamt 18 Nationen stattfinden. Ob es tatsächlich stattfinden wird, ist allerdings noch fraglich.

Kohlmann äußerte sich im Podcast außerdem zu den aktuellen Protesten vieler Sportler gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA – und übte Kritik an Tennisspielern. „Sicher hätte sich der ein oder andere mehr äußern können“, sagte der Teamchef. Die Frage sei berechtigt, ob da nicht mehr hätte kommen müssen.

Auf die am Dienstag startende DTB-Turnierserie freut sich Kohlmann. Die 32 deutschen Herren starten zu ihren Vorrunden-Gruppenspielen in Neuss, Großhesselohe, Troisdorf und Überlingen. „Ich werde in Großhesselohe regelmäßig vorbeischauen“, kündigte Kohlmann an. „Ich bin froh, dass die Spieler die Turniere so gut annehmen, damit sie Matchpraxis sammeln und ihr Niveau halten – für den Fall, dass es im Herbst weitergehen sollte.“