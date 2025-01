Die Party geht weiter: Eva Lys in Runde drei der Australian Open

Lucky Loser Eva Lys reitet bei den Australian Open auf der Erfolgswelle. In Runde zwei besiegte die 23-jährige Deutsche Varvara Gracheva.

Eva Lys hat zum ersten Mal den Sprung in die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier geschafft. Die 23-jährige Hamburgerin besiegte bei den Australian Open in der zweiten Runde Varvara Gracheva (Frankreich) mit 6:2, 3:6, 6:4 und steht nun kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Top 100. Auf Court 6, dem Party-Court in Melbourne, der mit einer Bar am Spielfeldrand ausgestattet ist, behielt Lys die Ruhe und setzt ihre Reise bei den Australian Open weiter fort.

Lys war ganz kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht und nutzte ihre Chance bravourös. Nach ihrem klaren Auftaktsieg in der ersten Runde gegen die australische Nummer eins Kimberly Birrell zeigte die Norddeutsche auch gegen Gracheva, Nummer 69 im WTA-Ranking, eine starke Leistung. Nach 40 Minuten stand es bereits 6:2, 2:0, ehe die Französin immer besser ins Spiel fand und zum Satzausgleich kam. Im dritten Satz entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen langen Ballwechseln. Der letzte dieser Art ging nach 1:57 Stunden an Lys, die sich nach dem verwandelten Matchball überglücklich auf den Boden fallen ließ. Nächste Gegnerin: Jaqueline Cristian aus Rumänien, Nummer 82 im WTA-Ranking. Keine unlösbare Aufgabe für Lucky Loser Lys, die auf der WTA-Tour gegen Cristian alle drei Duelle in drei Sätzen gewann.