Lucky Loser Eva Lys: „Das beste Geburtstageschenk, das ich mir machen konnte”

Eva Lys rutscht bei den Australian Open kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld und nutzt ihre Chance eiskalt aus.

Unverhofft kommt oft: Eva Lys hat sich bei den Australian Open als vierte deutsche Spielerin in die zweite Runde gespielt. Als Lucky Loser für die verletzte Anna Kalinskaya, in Melbourne an 13 gesetzt, rückte Lys kurzfristig ins Hauptfeld. Erst fünf Minuten vor Spielbeginn erfuhr sie vom Rückzug Kalinskayas und dass sie als Lucky Loser ihren Platz im Tableau einnehmen würde.

Eva Lys: „Ich habe nur noch geschafft, mich umzuziehen”

Lys nutzte ihre Chance gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell eiskalt, spielte ein fast fehlerfreies Match und gewann mit 6:2, 6:2. „Das war das beste Geschenk, das ich mir selbst machen konnte. Ich habe nur noch geschafft, mich umzuziehen. Kein Warm-up, kein Gar-nichts, deshalb hatte ich einen relativ lockeren Arm. Ich hatte keine Erwartungen, bin einfach rausgegangen und habe gespielt. Das hat heute sehr gut geklappt“, sagte Lys, die zwei Tage zuvor ihren 23. Geburtstag feierte. Zwei Tage wartete die Deutsche, die im Quali-Finale knapp gescheitert war, auf einen möglichen Einsatz als Lucky Loser. Dieser kam schließlich völlig unerwartet.

„So viele Leute haben mir gesagt, dass ich positiv bleiben soll – und ich bin glücklich, hier geblieben zu sein. Ich habe es fünf Minuten, bevor es auf den Platz ging, erfahren. Ich hatte schon meinen Flug auf Mittwochmorgen gebucht. Ich bin so glücklich, dass ich hier spielen konnte. Ich musste mich bis 10 Uhr einschreiben, dass ich bereitstehe. Ich war die ganze Zeit auf der Anlage, habe abgehangen und dann war ich die Glückliche“, erzählte Lys. Der Einzug in die zweite Runde ist einer der größten Erfolge der Deutschen. Bei den US Open 2023 hatte sie es ebenfalls in die zweite Runde geschafft. Nächste Gegnerin: Varvara Gracheva aus Frankreich.