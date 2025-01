Sabalenka: „Ich möchte mein erstes Kind nicht mit 35 haben“

Aryna Sabalenka macht sich mit ihren 26 Jahren bereits Gedanken zu ihrem Karierende. Sie möchte es ähnlich machen wie Naomi Osaka, Belinda Bencic & Co.

Gelingt Aryna Sabalenka der Titel-Hattrick bei den Australian Open? Dreimal in Folge in Melbourne triumphierte bei den Damen zuletzt Monica Seles, von 1991 bis 1993. Die größte Konkurrentin bei den Australian Open scheint Sabalenka selbst zu sein. Warum sollte man gegen die aktuelle Weltranglistenerste, die mit Abstand beste Hartplatzspielerin der letzten Jahre, wetten? Sabalenka schickt sich an, genauso wie Novak Djokovic eine Australien-Spezialistin zu werden. Wobei: Eigentlich ist sie das schon. In Brisbane gewann sie ihren ersten Titel des Jahres. Bei ihren letzten fünf Turnierstarts in Australien gewann sie viermal den Titel (2x Australien Open 2023 & 2024, Adelaide 2023, Brisbane 2025) und erreichte einmal das Finale (Brisbane 2024).

Auch wenn die Belarussin in der Blüte ihres Schaffens zu sein scheint, macht sie sich bereits Gedanken um ihr Karriereende. „Ich bin 26. Oh mein Gott. Im Mai werde ich 27. Ich habe einen Schaukampf mit einer 17-Jährigen gespielt, Mirra Andreeva. Sie ist neun Jahr jünger. Neun! Als professionelle Athletin komme ich allmählich schon in Richtung meines Karriereendes. Können Sie das glauben? Die meisten Leute hören mit 30 Jahren auf“, sagte Sabalenka in einem Interview vor den Australian Open.

Sabalenka ist noch längst nicht fertig

Ein genaues Szenario für ihr Karriereende hat die Weltranglistenerste noch nicht im Kopf. Eines steht für sie aber fest: Sie würde gerne dem Beispiel einiger Spielerkolleginnen folgen und auch als Mutter auf der WTA-Tour spielen. „Ich hoffe, ich werde eine Familie haben. Ich liebe Kinder. Ich möchte mein erstes Kind nicht mit 35 haben. So wie ich das sehe, möchte ich ein Kind bekommen und dann auf die Tour zurückkommen. Ich möchte, dass mein Kind sieht, wie hart man im Leben arbeiten muss, um Dinge zu bekommen“, sagte sie. Sabalenka ist seit Sommer 2024 mit Georgios Frangulis liiert, Gründer und Geschäftsführer von Oakberry, eine Firma für gesundes Fast Food.

Bei den Australian Open spielt Belinda Bencic ihr erstes Grand-Slam-Turnier nach Schwangerschaft und gewann ihr Auftaktmatch. Mit Naomi Osaka, Elina Svitolina und Tatjana Maria stehen weitere Tennis-Mütter in Melbourne in der zweiten Runde. An eine baldige Auszeit, um Mutter zu werden, denkt Sabalenka indes aber noch nicht. „Mein Karriereende wird nicht bald sein. Ich gehe so auf in diesem Sport und denke, dass ich noch längst nicht fertig bin“, sagte sie.