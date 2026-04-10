Disqualifikation nach Monster-Matchball: Tennis-Junior aus Litauen bestraft

Der 17-jährige Deividas Bandzevicius aus Litauen wurde nach seinem Sieg bei einem Tennis-Juniorenturnier in Lettland disqualifiziert.

Wenn man meint, im Tennis bereits alles gesehen zu haben, dann kommt stets ein Vorfall um die Ecke, der dich eines Besseren belehrt. Kuriose Szene bei einem ITF-Jugendturnier in Aizkraukle (Lettland). Der 17-jährige Litauer Deividas Bandzevicius wurde nach seinem Erstrundensieg gegen den Italiener Emiliano Bratomi disqualifiziert.

Disqualifikation: gerechtfertigt oder völlig übertrieben?

Beim Stand von 6:5 im Tiebreak des dritten Satzes verwandelte Bandzevicius seinen Matchball nach einem sehenswerten Ballwechsel. Vor Freude über seinen Sieg (6:3, 4:6, 7:6) und den starken Punktgewinn beim Matchball warf der Junior seinen Schläger in die Luft, der auf der anderen Seite des Platzes landete und seinen Gegner leicht traf.

Disqualification ou pas ? Il gagne 6-4, 4-6, 7-6 (5) au premier tour d’un tournoi ITF J60 mais se fait disqualifier car il a jeté accidentellement sa raquette sur son adversaire en célébrant. 😅 Franchement, c’est sévère mais son geste est maladroit aussi. pic.twitter.com/lvRIpNdNiK — Tennis Legend (@TennisLegende) April 9, 2026

Für seinen Schlägerwurf wurde Bandzevicius schließlich wegen Unsportlichkeit disqualifiziert. Die Szene ging schließlich viral in den sozialen Medien, wo die Leute darüber diskutierten, ob dies bloß ein unglücklicher Zufall war oder eine berechtigte Disqualifikation. Da die Szene erst nach dem Matchgewinn passierte, blieb das Resultat bestehen.

Der Litauer gewann offiziell das Match, er durfte dann aber nicht zu seinem Achtelfinale antreten. Nach diesem kuriosen Vorfall wird der 17-jährige Bandzevicius in Zukunft seine Matchgewinne sicherlich etwas weniger exzessiv bejubeln.

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