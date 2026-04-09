Comeback in Hamburg: Holger Rune spielt am Rothenbaum

Holger Rune kehrt nach schwerer Verletzung zurück und wird beim ATP 500er-Turnier in Hamburg seinen Wiedereinstieg auf die ATP-Tour geben.

Holger Rune wird im Mai sein Comeback im Rahmen des ATP-500-Turniers in Hamburg geben. Für den 22-jährigen Dänen ist es ein besonderer Schritt nach einer langen Verletzungspause: „Die harte Arbeit beginnt in Hamburg. Ich kann es kaum erwarten, auf Sand bei den Hamburg Open zurück zu sein und die Atmosphäre vor Ort nach so einer langen Pause endlich wieder zu erleben“, wird Rune in einer Pressemitteilung des Turnierveranstalters zitiert.

Rune schlug bislang zweimal beim Hamburger ATP-Turnier am Rothenbaum auf. 2022 verlor er gleich zum Auftakt gegen Tallon Griekspoor. 2024 schlug er Fabian Marozsan und Marco Trungelliti, um dann im Viertelfinale gegen Arthur Fils beim Stand von 4:6, 1:4 aufzugeben.

Erstes Turnier nach Achillessehnen-Riss

Dänemarks Topspieler riss sich im Oktober 2025 während des Halbfinalspiels gegen Ugo Humbert in Basel die Achillessehne. Seitdem arbeitet Rune an seinem Comeback. Zum Zeitpunkt seiner Verletzung war Rune Weltranglisten-Zehnter. Trotz langer Verletzungspause steht die ehemalige Nummer vier der Welt derzeit noch auf Rang 29.

Turnierdirektor Enric Molina sagte zur Teilnahme des Dänen: „Wir freuen uns, dass Holger Rune sein Comeback bei uns in Hamburg geben wird. Ich weiß, wie viel Arbeit Holger während dieser intensiven Rehabilitationsphase investiert hat, und wir fühlen uns geehrt, dass er sich für die Hamburg Open entschieden hat, um auf die Tour zurückzukehren. Ich bin sicher, dass er hier am Rothenbaum erneut die besondere Atmosphäre spüren wird – sowohl durch das Hamburger Publikum als auch durch die vielen dänischen Tennisfans, die nach Hamburg reisen werden.“

Neben Rune haben auch bereits mehrere deutsche Spieler ihre Teilnahme zugesagt, darunter Jan-Lennard Struff und Nachwuchstalent Justin Engel. Zudem wird auch der Weltranglistendritte Alexander Zverev in seiner Heimatstadt antreten und den Titel ins Visier nehmen. Internationale Konkurrenz erhält Rune unter anderem vom italienischen Titelverteidiger Flavio Cobolli sowie vom Kanadier Félix Auger-Aliassime, der wie im Vorjahr ebenfalls in Hamburg aufschlagen wird.