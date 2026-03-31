Hamburg Open-Turnierdirektor: „Wir sind integraler Bestandteil der ATP-Tour“

Der Turnierdirektor der Hamburg Open, Enric Molina, verrät im Interview, worauf sich Fans 2026 freuen können und wie sich das Turnier zukünftig positioniert.

Die Hamburg Open finden 2026 zum zweiten Mal wieder an ihrem angestammten Termin im Vorfeld von Roland Garros statt (16. bis 23. Mai), nachdem das Turnier von 2009 bis einschließlich 2024 im Juli nach Wimbledon ausgetragen wurde. Für das ATP-500er-Event bedeutete der Terminwechsel eine enorme Aufwertung – auch im Hinblick auf den Turnierkalender 2028, in dem das neue Masters-1000er in Saudi-Arabien enthalten sein wird. Hamburg Open-Turnierchef Enric Molina spricht über die spezielle Fan-Atmosphäre am Rothenbaum, die Rolle von Alexander Zerev als „Local Hero“ und die Zukunftsvisionen der ATP-Tour.

Señor Molina, 2026 wird das ATP-Turnier in Hamburg erneut auf seinem traditionellen Termin im Mai vor den French Open stattfinden. Auch mit Blick auf 2025: Wie wichtig ist der Mai-Termin?

Es gibt verschiedene Perspektiven auf den Turniertermin. Aus Sicht der Spieler liegt er mitten in der traditionellen europäischen Sandplatzsaison. Da wir in dieser Woche das einzige ATP-500-Turnier sind, ist das Interesse der Topspieler naturgemäß groß, unmittelbar vor den French Open anzutreten. Für die Fans ist es ebenfalls vorteilhaft, weil es keine Überschneidungen mit Ferienzeiten gibt. Auch für Unternehmen ist es positiv, da sie ihre Gäste in unserer Premium-Hospitality zum Turnier einladen können. Man darf nicht vergessen, dass es – abgesehen von den Grand Slams und Masters-1000-Turnieren – keine perfekte Turnierwoche gibt und jede Veranstaltung ihre eigenen Herausforderungen hat. Unsere Aufgabe, Verantwortung und Motivation bleibt es, Spielern, Fans und Partnern das bestmögliche Produkt und Erlebnis auf und neben dem Platz zu bieten.

Das Finale findet an einem Samstag statt, dadurch verkürzt sich das Turnier um einen Tag. Was halten Sie davon?

Ein kürzeres Turnier bringt Herausforderungen mit sich. Zum einen können die Fans nicht die traditionellen neun Tage Tennis genießen. Zum anderen bedeutet eine Session weniger aus rein wirtschaftlicher Sicht erhebliche Einbußen bei Ticket-, Hospitality- sowie Gastronomieumsätzen. Positiv ist jedoch, dass wir die Hauptfeldspiele der ersten Runde bereits ab Sonntag ansetzen können. Fans und Familien erleben dadurch ein stärkeres erstes Wochenende mit bedeutenden Matches und Topspielern gleich zu Beginn des Turniers.

Zverevs erneute Zusage zeigt, welche Bedeutung unser Turnier für ihn und andere Topspieler hat.

Seit 2025 haben die Hamburg Open mit der Krypto-Plattform Bitpanda einen Titelsponsor. Wie sehr hat das geholfen, um das Turnier weiterzuentwickeln?

Die Partnerschaft mit Bitpanda ist äußerst positiv. Lange Zeit hatte das Turnier keinen Titelsponsor, und das Vertrauen von Bitpanda gibt uns definitiv Stabilität. Zudem ermöglicht es uns, das Fanerlebnis weiter zu verbessern, in die Infrastruktur zu investieren und neue Aktivierungen sowohl vor Ort als auch digital zu entwickeln. Unsere Vision war es immer, die Hamburg Open als eines der attraktivsten, innovativsten und fanorientiertesten ATP-500-Turniere zu positionieren. Die Unterstützung eines Titelsponsors bestätigt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Lokalmatador Alexander Zverev ist 2026 wieder dabei. Wie kam es dazu?

Sascha hat eine ganz besondere Verbindung zu Hamburg und zum Publikum am Rothenbaum. Wir pflegen seit jeher eine enge Beziehung zu ihm und seinem Team. Er weiß, dass dies sein Heimturnier ist, und wir tun alles dafür, dass er sich hier besonders fühlt. Er erkennt und schätzt unsere Vision und unsere Bemühungen, in Hamburg weiterhin ein starkes, erstklassiges Turnier aufzubauen. Seine erneute Zusage zeigt, welche Bedeutung diese Veranstaltung für ihn und andere Topspieler hat.

Worauf dürfen sich die Zuschauer 2026 noch freuen?

Die Fans können sich auf ein starkes Teilnehmerfeld sowie Verbesserungen in der Fanzone und in den Hospitality-Bereichen freuen. In diesem Jahr führen wir ein neues und bislang einzigartiges VIP-Format ein – die „Players Sky Lounge“. Dort erhalten Gäste die Möglichkeit, das Turnier direkt aus der Players Lounge heraus zu erleben. Sie speisen und genießen Getränke in denselben Räumlichkeiten wie die Spieler – in einer erhöhten Lounge mit atemberaubendem Blick auf den Center Court. Zudem steht eine wunderschöne Terrasse mit hervorragendem Blick über das gesamte Gelände zur Verfügung. Dieses exklusive Erlebnis ist das einzige Format, bei dem Zuschauer die Matches direkt von ihrem eigenen Tisch aus verfolgen können. Darüber hinaus starten wir neue Themeninitiativen, darunter den „German Tennis Day“ sowie eine Samstag-Opening-Party, um den Fans während der gesamten Woche noch mehr besondere Momente zu bieten. Mit erweiterten und verbesserten Gastronomieangeboten auf dem Gelände sowie neuen Bereichen in der Fanzone bin ich sicher, dass die Fans eine spannende und unvergessliche Tenniswoche in Hamburg erleben werden.

Die Hamburg Open liefern Standards, die mit den größten Events der Tour vergleichbar sind

Ab 2028 wird es in Saudi-Arabien im Februar ein neues Masters-1000-Turnier geben. Welche Auswirkungen hat das auf die Hamburg Open als 500er-Turnier?

Der Tennissport entwickelt sich weltweit weiter, und neue große Veranstaltungen tragen insgesamt zum Wachstum des Sports bei. Für Hamburg bleibt unser Fokus klar: die Durchführung eines Premium-ATP-500-Turniers mit Spitzentennis, einzigartiger Tradition und außergewöhnlicher Fan-Atmosphäre. Es kann Veränderungen im ATP-Kalender geben, und wir müssen sehen, welche Auswirkungen dies konkret auf einzelne Wochen und Turniere haben wird. Sicher ist jedoch, dass unsere Stärken und unsere Positionierung für die ATP, die Spieler und unsere Partner – unabhängig von Kalenderentwicklungen – äußerst wertvoll bleiben.

Die ATP möchte die großen Turniere weiter stärken und gleichzeitig die Anzahl der kleineren 250er- und 500er-Turniere reduzieren. Wie stehen Sie zu diesem Ansatz?

Das Ziel der ATP, die Flaggschiff-Events der Tour zu stärken, ist Teil ihrer Vision, den Tennissport auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. Die ATP-500-Turniergruppe hat viel Arbeit geleistet und arbeitet weiterhin daran, unsere Kategorie bestmöglich zu positionieren. Wir sind ein integraler Bestandteil der ATP-Tour und steigern Jahr für Jahr durch bedeutende Investitionen die Qualität unserer Veranstaltung und des Fanerlebnisses. Das wird von der ATP, den Spielern und anderen wichtigen Stakeholdern anerkannt, da sie das Premiumprodukt schätzen, das wir anbieten. Unsere Mission ist es, weiterhin zu beweisen, dass ein traditionsreiches 500er-Turnier wie die Bitpanda Hamburg Open Standards liefern kann, die mit den größten Events der Tour vergleichbar sind.

Alle Infos zu den Hamburg Open 2026

Datum: 16. bis 23. Mai 2026

Kategorie: ATP 500

Belag: Sand

Spieler: 32er-Feld, u.a. mit Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Justin Engel, Jan-Lennard Struff, Flavio Cobolli

Preisgeld: 2.158.560 Euro

Vorjahressieger: Flavio Cobolli

Center Court: ca. 10.000 Plätze

Infos & Tickets: www.hamburgopenatp500.com

Tickets: 10 Prozent Ermäßigung für tM-Leser

Karten für das Turnier gibt es hier: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/hamburgopenatp500/

10 Prozent Rabatt auf Tickets für tennis MAGAZIN-Leser

Gilt für die Kategorien 1–4 für die Turniertage 16.–20.05.2026. Einlösbar bis 15.05.2026.

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Der Promotioncode für tennis MAGAZIN-Leser lautet: TM-E6GD59

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