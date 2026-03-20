Struff und Engel schlagen bei den Bitpanda Hamburg Open 2026 auf

Das Teilnehmerfeld der Bitpanda Hamburg Open 2026 nimmt weitere Konturen an. Publikumsliebling Jan-Lennart Struff und Nachwuchsspieler Justin Engel sind mit dabei.

Hamburg freut sich nach Alexander Zverev auf zwei weitere Deutsche Profis beim ATP-500er-Turnier vom 16. bis 23. Mai: Wie gestern bekannt gegeben wurde, werden Jan-Lennard Struff und Justin Engel, wie schon im vergangenen Jahr, am Hamburger Rothenbaum an den Start gehen.

Struff wird damit bereits zum 16. Mal in Hamburg aufschlagen und blickt mit Vorfreude auf das Turnier: „Ich komme immer wieder gerne nach Hamburg – umso schöner ist es, dass ich in diesem Jahr bereits zum 16. Mal am Rothenbaum spielen darf“.

Auch Justin Engel, eines der spannendsten deutschen Nachwuchstalente überhaupt, freut sich auf das Turnier: „Ich freue mich enorm, erneut beim größten Turnier in Deutschland spielen zu dürfen. Das wird eine ganz besondere Woche für mich in Hamburg – ich möchte jeden Moment genießen und auf dem Platz alles geben. Vor heimischem Publikum zu spielen, gibt mir immer noch einmal einen extra Push.seinen insgesamt dritten Auftritt vor Hamburger Publikum.“

Engels besondere Beziehung zu Hamburg

Sein dritter Auftritt? Ja, 2025 debütierte er nämlich nicht nur am Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum. Im Oktober 2025 holte er auch beim ATP-Challenger in der Hamburger Verbandshalle seinen ersten größeren Profi-Titel auf der Tour und stieß dadurch erstmals in die Top-200 der Weltrangliste vor. Engel: „Hamburg ist auch deshalb ein besonderer Ort für mich.“

Letztes Jahr spielten Struff und Engel beim Hamburger Sandplatz-Klassiker bereits in der ersten Runde gegeneinander. Engel entschied das Duell der Generationen zu seinen Gunsten mit 7:6 7:6. Danach hoben beide die Besonderheit dieses Matches hervor, weil Struff vor vielen Jahren der Babysitter von Justin Engel war.

Die beiden werden 2026 wesentlicher Bestandteil des „German Tennis Day“ sein, der am Turniermontag (18. Mai) stattfinden wird. An diesem Tag wird auch Alexander Zverev voraussichtlich ins Turniergeschehen eingreifen – sowie weitere deutsche Profis, die es noch ins Hauptfeld schaffen.

Das Turnier kündigte an, dass sich die Tennisfans in den kommenden Wochen auf die Bekanntgaben weiterer Topstars bei den Bitpanda Hamburg Open freuen können. Neben Topstar Alexander Zverev auch bereits der Kanadier Felix Auger-Aliasimme seine Teilnahme bestätigt.

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Infos Bitpanda Hamburg Open 2026

Datum: 16. – 23. Mai 2026

Kategorie: ATP 500

Belag: Sand

Spieler: 32er-Feld, u.a. Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime

Preisgeld: 2.158.560 Euro

Vorjahressieger: Flavio Cobolli

Center Court: ca. 10.000 Plätze

Infos & Tickets: www.hamburgopenatp500.com