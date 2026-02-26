Bitpanda Hamburg Open: 10 Prozent Ticket-Rabatt für tennis MAGAZIN-Leser

Alexander Zverev wird am Hamburger Rothenbaum zum neunten Mal vor heimischem Publikum antreten. tennis MAGAZIN-Leser erhalten 10 Prozent Ticket-Rabatt auf die ersten fünf Turniertage.

Vor 13 Jahren gab Alexander Zverev sein Debüt auf der ATP-Tour – und das in seiner Heimatstadt Hamburg. 2026 wird der Weltranglisten-Dritte nun zum neunten Mal am Rothenbaum antreten. Seine bisherige Bilanz: 17 Siege, sieben Niederlagen und ein Turniersieg (2023). 2024 stand er erneut im Finale, 2025 verlor er im Achtelfinale gegen Alexandre Muller – mit 3:6, 6:4, 6:7. Später kam heraus: Zverev hatte sich trotz Fiebers auf den Platz gestellt.

Er wollte in erster Linie die Hamburger Tennisfans nicht enttäuschen: „In Hamburg gehe ich noch mal tiefer in mich rein. Wäre es ein 500er-Turnier in einem anderen Land gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht auf den Platz gegangen“, sagte er. Auf das neunte Mal in seinem „Wohnzimmer“ freut sich Zverev schon: „Zu Hause zu spielen, bedeutet mir immer unglaublich viel – und ich spüre jetzt schon die besondere Energie, die die Zuschauer in Hamburg jedes Jahr erzeugen.“

Bitpanda Hamburg Open: Alexander Zverev und seine Rothenbaum-Bilanz

2013: 1. Runde

2014: Halbfinale

2015: 1. Runde

2016: 1. Runde

2019: Halbfinale

2023: Turniersieg

2024: Finale

2025: Achtelfinale

Das 2026-er Rothenbaum-Event wird wie im letzten Jahr wieder im Mai vor dem Sandplatz-Klassiker von Roland Garros stattfinden. Gut möglich, dass dadurch erneut ein starkes Teilnehmerfeld in Hamburg zu Stande kommt. Bis Redaktionsschluss hatte neben Zverev auch Top Ten-Spieler Felix Auger Aliassime zugesagt.

Neben dem Top-Tennis-Erlebnis bieten die Bitpanda Hamburg Open auch einen hohen Unterhaltungswert für die ganze ­Familie. Es gibt auf der Anlage jeden Tag viele Gewinnspiele und Interviews mit den Profis auf einer großen Bühne. Attraktiv für die ersten Turniertage ist das Ground­ticket. Damit kommt man zwar nicht auf den ­Center Court, darf aber die Nebenplätze besuchen und kann sich auf Liegestühlen die Top-Matches auf einer riesigen Leinwand anschauen, um so die besondere Rothenbaum-Atmosphäre aufzusaugen. Wer es edler möchte: Im Ticketshop gibt es auch spezielle Arrangements mit Spitzen-Hospitality und Exklusiv-Sitzen.

Bitpanda Hamburg Open: 10 Prozent Rabatt auf Tickets für tennis MAGAZIN-Leser

Gilt für die Kategorien 1–4 für die Turniertage 16.–20.05.2026. Einlösbar bis 15.05.2026.

So benutzen Sie den Promotioncode:

Der Promotioncode für tennis MAGAZIN-Leser lautet: TM-E6GD59

1. Besuchen Sie den offiziellen Onlineshop, wählen Sie den Reiter „Tageskarten & VIP Prestige Seats“ aus und geben Sie den Promotioncode in das dafür vorgesehene Feld (oben) ein.

2. Nach erfolgreicher Eingabe wählen Sie den gewünschten Tag (16.-20.05.), die bevorzugten Plätze im Sitzplan (Kat. 1-4) & legen Ihre Karten in den Warenkorb.

3. Dort wählen Sie für jedes Ticket unter „Preis/Ermäßigung“ im Drop-Down-Menü den Rabatt „Promotion 10%“ aus.

Infos Bitpanda Hamburg Open

Datum: 16. – 23. Mai 2026

Kategorie: ATP 500

Belag: Sand

Spieler: 32er-Feld, u.a. Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime

Preisgeld: 2.158.560 Euro

Vorjahressieger: Flavio Cobolli

Center Court: ca. 10.000 Plätze

Infos & Tickets: www.hamburgopenatp500.com