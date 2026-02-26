Bitpanda Hamburg Open: 10 Prozent Ticket-Rabatt für tennis MAGAZIN-Leser
Alexander Zverev wird am Hamburger Rothenbaum zum neunten Mal vor heimischem Publikum antreten. tennis MAGAZIN-Leser erhalten 10 Prozent Ticket-Rabatt auf die ersten fünf Turniertage.
Vor 13 Jahren gab Alexander Zverev sein Debüt auf der ATP-Tour – und das in seiner Heimatstadt Hamburg. 2026 wird der Weltranglisten-Dritte nun zum neunten Mal am Rothenbaum antreten. Seine bisherige Bilanz: 17 Siege, sieben Niederlagen und ein Turniersieg (2023). 2024 stand er erneut im Finale, 2025 verlor er im Achtelfinale gegen Alexandre Muller – mit 3:6, 6:4, 6:7. Später kam heraus: Zverev hatte sich trotz Fiebers auf den Platz gestellt.
Er wollte in erster Linie die Hamburger Tennisfans nicht enttäuschen: „In Hamburg gehe ich noch mal tiefer in mich rein. Wäre es ein 500er-Turnier in einem anderen Land gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht auf den Platz gegangen“, sagte er. Auf das neunte Mal in seinem „Wohnzimmer“ freut sich Zverev schon: „Zu Hause zu spielen, bedeutet mir immer unglaublich viel – und ich spüre jetzt schon die besondere Energie, die die Zuschauer in Hamburg jedes Jahr erzeugen.“
Bitpanda Hamburg Open: Alexander Zverev und seine Rothenbaum-Bilanz
2013: 1. Runde
2014: Halbfinale
2015: 1. Runde
2016: 1. Runde
2019: Halbfinale
2023: Turniersieg
2024: Finale
2025: Achtelfinale
Das 2026-er Rothenbaum-Event wird wie im letzten Jahr wieder im Mai vor dem Sandplatz-Klassiker von Roland Garros stattfinden. Gut möglich, dass dadurch erneut ein starkes Teilnehmerfeld in Hamburg zu Stande kommt. Bis Redaktionsschluss hatte neben Zverev auch Top Ten-Spieler Felix Auger Aliassime zugesagt.
Neben dem Top-Tennis-Erlebnis bieten die Bitpanda Hamburg Open auch einen hohen Unterhaltungswert für die ganze Familie. Es gibt auf der Anlage jeden Tag viele Gewinnspiele und Interviews mit den Profis auf einer großen Bühne. Attraktiv für die ersten Turniertage ist das Groundticket. Damit kommt man zwar nicht auf den Center Court, darf aber die Nebenplätze besuchen und kann sich auf Liegestühlen die Top-Matches auf einer riesigen Leinwand anschauen, um so die besondere Rothenbaum-Atmosphäre aufzusaugen. Wer es edler möchte: Im Ticketshop gibt es auch spezielle Arrangements mit Spitzen-Hospitality und Exklusiv-Sitzen.
Bitpanda Hamburg Open: 10 Prozent Rabatt auf Tickets für tennis MAGAZIN-Leser
Gilt für die Kategorien 1–4 für die Turniertage 16.–20.05.2026. Einlösbar bis 15.05.2026.
So benutzen Sie den Promotioncode:
Der Promotioncode für tennis MAGAZIN-Leser lautet: TM-E6GD59
1. Besuchen Sie den offiziellen Onlineshop, wählen Sie den Reiter „Tageskarten & VIP Prestige Seats“ aus und geben Sie den Promotioncode in das dafür vorgesehene Feld (oben) ein.
2. Nach erfolgreicher Eingabe wählen Sie den gewünschten Tag (16.-20.05.), die bevorzugten Plätze im Sitzplan (Kat. 1-4) & legen Ihre Karten in den Warenkorb.
3. Dort wählen Sie für jedes Ticket unter „Preis/Ermäßigung“ im Drop-Down-Menü den Rabatt „Promotion 10%“ aus.
Infos Bitpanda Hamburg Open
Datum: 16. – 23. Mai 2026
Kategorie: ATP 500
Belag: Sand
Spieler: 32er-Feld, u.a. Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime
Preisgeld: 2.158.560 Euro
Vorjahressieger: Flavio Cobolli
Center Court: ca. 10.000 Plätze
Infos & Tickets: www.hamburgopenatp500.com