Indian Wells 2026: Alle Infos zum Turnier, TV, Preisgeld

Indian Wells 2026: Vom 1. bis zum 15. März finden die BNP Paribas Open in Indian Wells statt. Hier erfahrt ihr alle Details zum ATP- und WTA-Turnier: Teilnehmer, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

Indian Wells 2026: Wann findet das Tennis-Masters-Turnier statt?

Die BNP Paribas Open werden vom 1. März bis zum 15. März 2026 in der südkalifornischen Stadt Indian Wells ausgetragen. Gespielt wird im Indian Wells Tennis Garden, der 29 Hartplätze umfasst. Das Stadium 1bietet Platz für über 16.000 Zuschauer, womit es nach dem Arthur Ashe Stadium das zweitgrößte Tennisstadion der Welt ist.

Erstmals ausgetragen wurde das Turnier 1974 in Tucson. Anschließend wechselte der Standort über Palm Springs, Rancho Mirage und La Quinta bis nach Indian Wells. Seit 1996 finden der Damen- und der Herrenwettbewerb zur gleichen Zeit statt. Aufgrund der örtlichen Anlage und der Landschaft genießt das Turnier unter den Spielern große Beliebtheit.

Die Qualifikation findet vom 1. bis zum 3. März statt, bevor am 4. März die Hauptrunde des Turniers beginnt. Während die Halbfinals der Damen am 13. März ausgetragen werden, finden die Halbfinals der Herren am 14. März statt. Die Endspiele im Einzel werden am 15. März gespielt. Die Halbfinals der Damen im Doppel finden schon am 12. März statt, tags darauf folgen die Herren. Beide Doppelfinals steigen am 14. März.

Indian Wells 2026: Welche Spieler und Spielerinnen sind am Start?

Nach den vier Grand-Slam-Turnieren hat sich das kombinierte Turnier in Indian Wells, bei dem Herren und Damen parallel spielen, zum bedeutendsten Masters-Turnier entwickelt. Die komplette Weltelite ist in Indian Wells am Start. Absagen gibt es nur, wenn Spieler und Spielerinnen verletzt.

Indian Wells hat bei Damen und Herren ein 96er-Feld. Bedeutet: Die Top 32 der Setzliste haben zu Beginn ein Freilos und müssen sechs Spiele für den Turniersieg gewinnen. Spieler und Spielerinnen außerhalb der Setzliste brauchen wie bei einem Grand-Slam-Turnier sieben Siege. Die Setzliste richtet sich nach der aktuellen Weltrangliste am 2. März. Am 2. März erfolgt zudem die Auslosung für das Hauptfeld.

Indian Wells 2026: Deutsche Teilnehmer

Im Hauptfeld der Männer sind aus deutscher Sicht mit Alexander Zverev und Daniel Altmaier lediglich zwei Spieler sicher im Hauptfeld. Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann gehen in der Qualifikation an den Start.

Bei den Damen stehen Laura Siegemund, Tatjana Maria und Eva Lys sicher im Hauptfeld. Ella Seidel und Tamara Korpatsch versuchen, über die Qualifkation ins Hauptfeld zu kommen.

Indian Wells 2026: Absagen und Wildcards

Die prominenteste Absage für das Masters-Turnier ist Holger Rune. Der Vorjahresfinalist aus Dänemark kann wegen eines Achillessehnenrisses dieses Jahr nicht teilnehmen. Die prominenteste Wildcard ging an die 45-jährige Venus Williams.

Indian Wells 2026: Wie viel Preisgeld und Punkte gibt es?

Indian Wells ist nach den vier Grand-Slam-Turnieren das höchstdotierte Turnier auf der ATP- und WTA-Tour. Es werden dieses Jahr bei Damen und Herren jeweils 9.415.725 US-Dollar ausgeschüttet. Die Einzelsieger bekommen 1.151.380 US-Dollar für den Turniersieg. Eine Teilnahme an der ersten Runde bringt 24.335 US-Dollar.

INDIAN WELLS 2026: WELTRANGLISTENPUNKTE

Runde ATP-Punkte im Einzel ATP-Punkte im Doppel WTA-Punkte im Einzel WTA-Punkte im Doppel Sieger 1000 1.000 1000 1.000 Finalist 650 600 650 650 Halbfinale 400 360 390 390 Viertelfinale 200 180 215 215 Achtelfinale 100 90 120 120 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 65 10 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 35 – 1. Runde 10 – 10 – 2. Quali-Runde 10 – 20 – 1. Quali-Runde 0 – 2 –

Indian Wells 2026: Wo läuft das Turnier im TV?

Nachdem sich Sky neben der ATP-Tour auch die Rechte für die WTA-Tour gesichert hat, wird das gesamte Event beim Pay-TV-Sender gezeigt. Darüber hinaus lassen sich alle Spiele der Herren aus Indian Wells im Online-Stream von TennisTV verfolgen. Bei beiden Anbietern muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

Indian Wells 2026: Wer sind die Titelverteidiger?

Im Herrenfinale des vergangenen Jahres siegte Jack Draper mit 6:2, 6:2 gegen Holger Rune Für Draper war es sein erster Masters-Titel. Die Rekordsieger in Indian Wells sind Novak Djokovic und Roger Federer mit jeweils fünf Erfolgen. Aus deutscher Sicht konnte Boris Becker das Turnier 1987 sowie 1988 für sich entscheiden.

Bei den Damen gewann im letzten Jahr Mirra Andreeva. Im Finale setzte sich die damals 17-Jährige mit 2:6, 6:4, 6:3 gegen Aryna Sabalenka durch. Insgesamt acht Spielerinnen konnten zwei Ausgaben des Turniers gewinnen, darunter auch Steffi Graf 1994 und 1996.