Miami Open: Schwarzer Donnerstag für Deutsche

Ein absolutes DTB-Trauerspiel am dritten Turniertag der Miami Open. Gleich sechs deutsche Akteure mussten sich gestern in Runde eins geschlagen geben.

Besonders bitter ist dabei die Niederlage der Hamburgerin Ella Seidel, die als Lucky Loser noch ins Hauptfeld bei den Miami Open reinrutschte. Sie unterlag dem 18-jährigen Shootingstar Lilli Tagger aus Österreich nach einem zwei Stunden und 58 Minuten langen Fight in drei Sätzen mit 7:6 (10:8), 4:6, und 5:7. Nachdem sie knapp den ersten Durchgang mit unter anderen abgewehrten Satzbällen für sich entschied, ließ sie dann im dritten Satz selbst einen Matchball beim Stand von 5:4 liegen.

Laura Siegemund verlor ebenfalls nach gewonnenem erstem Satz. Die 38-jährige entschied Satz Nummer eins nach 83 Minuten im Tiebreak für sich, musste dann aber zusehen, wie Alexandra Eala von den Philippinen dieses Marathon-Match nach mehr als drei Stunden zu ihren Gunsten in Satz zwei und drei mit jeweils 6:3 für sich entschied. Damit verpasste Siegemund den Einzug in Runde drei, nachdem sie zuvor am Dienstag einen Zweisatzerfolg über Petra Marcinko gefeiert hatte.

Eva Lys verliert Comeback-Match

Auch Eva Lys enttäuschte bei ihrem Comeback. Nachdem sie ihre geplante Rückkehr in Indian Wells auf die Miami Open verschieben musste, verlor sie dort ihr Auftaktmatch glatt in zwei Sätzen mit 4:6, 1:6 gegen die Qualifikatin Yuliia Starodubtseva. Diese befindet sich derzeit außerhalb der Top 100 im WTA-Ranking – alles andere als ein Comeback nach Maß für Lys nach zweimonatiger Verletzungspause.

Für die beiden deutschen Herren Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann war ebenfalls in Runde eins des ATP-Masters-Turniers Schluss. Hanfmann qualifizierte sich zwar mit zwei gewonnen Partien in der Qualifikationsrunde für das Hauptfeld, jedoch unterlag er in der ersten Runde dem Spanier Rafael Jodar nach zwei zunächst ausgeglichenen Sätzen mit 4:6 und 6:4 im dritten Durchgang dann deutlich mit 6:1 und konnte damit nicht an seine zuletzt starken Leistungen, mit einem Finaleinzug bei den Chile Open, anknüpfen.

Sechste Erstrundenniederlage in Folge für Tatjana Maria

„Struffi“ musste seine nun bereits vierte Auftaktpleite in Folge hinnehmen. Trotz zehn servierten Assen konnte er das Match gegen einen sehr stark aufspielenden Darwin Blanch nicht nach Hause holen. Der 18-jährige Wildcard-Starter präsentierte sich vor allem im dritten Satz sehr nervenstark und gewann nach schnellen drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:3.

Tatjana Maria komplettierte als letzte deutsche Starterin des Tages das ernüchternde Tagesergebnis. Gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste führt sie im ersten Satz zunächst mit 5:1, hatte mehrere Satzbälle, doch verlor im Anschluss darauf sechs Spiele in Folge und damit den ersten Satz mit 7:5. Daraufhin dominierte Baptiste die Deutsche und entscheidet ohne weitere Probleme im zweiten Satz das Match mit insgesamt 7:5, 6:2 für sich und fügte Maria damit ihre sechste Erstrundenniederlage in Folge zu.

Deutsche Hoffnungsträger sind nun Daniel Altmaier und Alexander Zverev. Altmaier muss heute um 15 deutscher Zeit gegen den Franzosen Terence Atmane antreten. Allerdings durchläuft der Deutsche aktuell eine schwierige Phase, denn dieses Jahr gewann er noch keine einziges Match Auf der Tour (Bilanz; 0:7). Es wäre also für ihn selbst und das deutsche Profitennis ein guter Zeitpunkt für einen Sieg.

Alexander Zverev wird am morgigen Samstag gegen Martin Damm, einen weiteren Wildcard-Inhaber, ins Turnier von Miami starten. Damm konnte zuvor mit einem Sieg über Jacob Fearnley den Einzug in Runde zwei perfekt machen. Er steht aktuell außerhalb der Top 100 und sollte daher dem an drei gesetzten Zverev keine größeren Probleme bereiten.