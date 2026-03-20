Tennis-Albtraum für Iga Swiatek bei den Miami Open

Krise bei Iga Swiatek. Die Polin verliert am dritten Spieltag der Miami Open ihr Auftaktmatch gegen ihre Landsfrau Magda Linette.

Die frühere Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den Miami Open überraschend an ihrer Auftakthürde gescheitert und kassierte damit die erste Auftaktniederlage bei einem Turnier seit den WTA-Finals 2021 (gegen Maria Sakkara). Nach ihrem durchwachsenen Saisonstart stand Swiatek bereits vor Beginn des Turniers unter Druck. Die Situation dürfte sich jetzt nochmal verschärft haben.

Zuerst lief alles nach Plan – der erste Satz dauerte 33 Minuten und ging mit einem lockeren 6:1 an Swiatek. Danach verlor die 24-Jährige jedoch den Rhythmus. Sie ermöglichte Linette nach einem Doppelfehler zwei Breakbälle und gab kurz darauf den Satz ab. ,,Tennis fühlt sich bei mir im Kopf ziemlich kompliziert an. Ich weiß, dass es eigentlich einfach sein sollte. Was meine mentale Einstellung und mein Gefühl auf dem Platz angeht, wird es noch eine Weile dauern.“, erklärte sie im Anschluss, ,,Das ist der schlimmste Albtraum, den eine Spitzentennisspielerin haben kann“, gab sie anschließend zu.

Scharfe Selbstkritik von Iga Swiatek

Vor ihrer Niederlage hatte die Weltranglistendritte zuvor 73 Mal in Folge ihre Auftaktpartien auf der WTA-Tour gewonnen. Swiatek zeigt sich daher weiter selbstkritisch: ,,So habe ich mich bestimmt seit über fünf Jahren nicht mehr gefühlt. So viele Punkte in einem Spiel zu verlieren. Ich muss einfach versuchen, mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen.“

Dinge zu überdenken, schien bereits öfter ein Problem der amtierenden Wimbledonsiegerin zu sein. ,,Ich habe schon immer viel nachgedacht, aber in letzter Zeit ist es einfach extrem geworden. Es fällt mir schwer, meine vielen Gedanken loszuwerden, und das war früher meine Stärke. Ehrlich gesagt habe ich am besten gespielt, wenn ich nicht viel nachgedacht habe. Jetzt treffe ich so viele schlechte Entscheidungen, dass es schwerfällt, nicht nachzudenken. Der Stress kommt, mein Körper verkrampft sich, alles wird viel schwieriger.“

Auch in Indian Wells verpasste sie bereits überraschend den Einzug ins Halbfinale, als sie im Viertelfinale gegen Elina Svitolina mit 2:6, 6:4, 4:6 verlor. Mit Folgen: Erstmals seit vier Jahren rutschte sie auf Platz drei der Weltrangliste ab und wurde von Elena Rybakina überholt.

Das Sunshine Double mit Indian Wells und Miami ist somit für Swiatek vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Vor der anstehenden Sandplatzsaison in Europa hat sie glücklicherweise noch etwas Pause.