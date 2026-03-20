Die Top 4 der Welt beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart

Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart schlägt das Quartett auf, das derzeit im WTA-Ranking vorne steht: Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek und Coco Gauff.

Die Superstars geben sich die Ehre: Beim Porsche Tennis Grand Prix vom 11. bis 19. April schlagen mit Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek und Coco Gauff die ersten Vier der Weltrangliste auf. Mit Jasmine Paolini, Elina Svitolina und Mirra Andreeva sind insgesamt sieben Top-10-Spielerinnen am Start. Einer der Höhepunkte des attraktiven Rahmenprogramms ist am Montag, 13. April, die Porsche One Point Challenge – ein neues spannendes Show-Event mit Stars und Amateuren.

Als eines der populärsten Turniere der weltweiten WTA Tour beweist der Porsche Tennis Grand Prix auch in diesem Jahr seine große Anziehungskraft. Mit Aryna Sabalenka als Nummer 1, der Stuttgart-Gewinnerin von 2024 Elena Rybakina, der zweifachen Turnier-Siegerin Iga Swiatek sowie French-Open-Champion Coco Gauff schlagen die vier herausragenden Spielerinnen der vergangenen zwölf Monate in der Porsche-Arena auf. Dieses Quartett der Superstars hat die letzten vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Zuletzt sicherte sich Elena Rybakina den Titel bei den Australian Open.

„Die vier aktuell besten Spielerinnen der Welt bei uns zu haben, ist eine besondere Auszeichnung“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Wir freuen uns sehr, damit unserem Publikum in der Porsche-Arena einmal mehr absolutes Weltklassetennis zu präsentieren.“

Herausragendes Feld mit sieben Top-10-Spielerinnen

Als weitere Spielerinnen aus den Top 10 kehren die zweimalige-Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini (Nummer 7), die 19-fache WTA-Siegerin Elina Svitolina (8) sowie mit Mirra Andreeva (10) eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2025 nach Stuttgart zurück. Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017, tritt als Titelverteidigerin in der Porsche-Arena an.

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Barbora Krejcikova, Gewinnerin der Grand Slams in Paris (2021) und Wimbledon (2024) sowie Olympiasiegerin Qinwen Zheng setzen ihre Comeback-Tour nach Verletzungspausen in Stuttgart fort. Zum Kreis der Favoritinnen gehört neben der Weltranglistenelften Ekaterina Alexandrova auch Linda Noskova. Die Nummer 13 der Welt erreichte vor einer Woche beim renommierten WTA-1000-Event in Indian Wells das Halbfinale.

Die deutschen Farben in der Porsche-Arena vertreten Laura Siegemund, die Siegerin von 2017, Porsche Friend Eva Lys und Ella Seidel. Dank einer Wildcard stehen sie direkt im Hauptfeld. Auf die Gewinnerin des Finales wartet traditionell ein exklusiver Sportwagen – in diesem Jahr ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet in Cartagenagelbmetallic.