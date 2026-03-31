Tennis Masters Monte Carlo 2025: Infos zu Spielern, TV und Preisgeld

Tennis Masters Monte Carlo. Hier erfahren Sie alle Details zum Turnier der 1000er-Kategorie: Spieler, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

Das Rolex Monte-Carlo Masters ist eines von neun Masters-Turnieren auf der ATP-Tour und gehört zu den traditionsreichsten Tennisturnieren der Welt. 1896 fand das Sandplatztunier in Monte Carlo erstmals statt. Vom 4. bis 12. April 2026 trifft sich die Tenniselite im Monte-Carlo Country Club, um einen der begehrtesten Titel auf der ATP-Tour gewinnen.

Wo findet das Tennis Masters Monte Carlo statt?

Das Turnier wird im Monte Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin, nahe Monaco, ausgetragen. Mit seinem spektakulären Blick auf das Mittelmeer gehört es zu den schönsten Tennisveranstaltungen des Jahres.

Im Gegensatz zu den anderen Turnieren der Masters-Kategorie besteht keine Teilnahmepflicht für die Top-Spieler.

Veranstaltungsort: Monte-Carlo Country Club, Frankreich

Monte-Carlo Country Club, Frankreich Datum: 4. bis 12. April 2026

4. bis 12. April 2026 Kategorie: ATP Masters 1000

ATP Masters 1000 Belag: Sand

Sand Titelverteidiger: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz Spielbeginn: Täglich ab 11:00 Uhr

Tennis Masters Monte Carlo 2026: Spielplan

Das von Rolex gesponserte Event beginnt am Samstag, den 5. April mit der Qualifikation und endet mit den Finals im Einzel und im Doppel am Sonntag, den 13. April. Die Spiele im Fürstentum starten jeden Tag um 11 Uhr (am Finaltag um 12 Uhr), wobei an den letzten beiden Turniertagen, als erste Partie ein Doppel ansteht.

SPIELPLAN: DIE EINZELNEN RUNDEN IN DER ÜBERSICHT

Qualifikation: Samstag, 4. & Sonntag, 5. April

1. Runde: Sonntag bis Dienstag, 5./6./7. April

2. Runde: Dienstag & Mittwoch, 7. und 8. April

Achtelfinale: Donnerstag, 9. April

Viertelfinale: Freitag, 10. April

Halbfinale: Samstag, 11. April

Finale: Sonntag, 12. April

Spieler beim Tennis Masters Monte Carlo 2026

Das Teilnehmerfeld in Monte Carlo hat 56 Spieler. Die Top 16 beim Stichtat für die Entry List vier Wochen vor Turnierbeginn sah wie folgt aus. Prominente Absagen sind die Top-10-Spieler Novak Djokovic und Ben Shelton.

Welche deutschen Spieler gehen beim Tennis Masters Monte Carlo 2026 an den Start?

Alexander Zverev steht als einziger Deutscher direkt im Hauptfeld in Monte Carlo. Daniel Altmaier geht nach derzeitigem Stand in der Qualifikation an den Start, könnte aber durch Absagen vor der Auslosung noch als Nachrücker direkt ins Hauptfeld reinrutschen.

Verteilung von Preisgeld und Punkten beim Tennis Masters Monte Carlo 2026

Mit 6.309.095 Euro Preisgeld fällt die Gewinnsumme etwa 200.000 Euro höher aus als im Vorjahr. Dort wurden insgesamt 6.128.940 Euro ausgeschüttet. Die Punkteverteilung ist deckungsgleich mit den übrigen Masters-Events. In Monte-Carlo erhält der Sieger 974.370 Euro sowie 1000 Ranglisten-Punkte. Der Finalist verdient 532.120 Euro und bekommt 650 Punkte.

TENNIS MASTERS MONTE CARLO: PREISGELD

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieger 974.370 € 298.950 € Finalist 532.120 € 162.400 € Halbfinale 290.960 € 89.210 € Viertelfinale 158.700 € 49.220 € Achtelfinale 84.890 € 27.050 € 2. Runde 45.520 € 14.770 € (1. Runde im Doppel) 1. Runde 25.220 €

TENNIS MASTERS MONTE CARLO: RANGLISTEN-PUNKTE

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 1000 1000 Finalist 650 600 Halbfinale 400 360 Viertelfinale 200 180 Achtelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 10 2. Quali-Runde 16 (30 bei Qualifikation) 1. Quali-Runde 0

Tennis Masters Monte Carlo 2026: Tickets & TV-Übertragung

Da der Austragungsort des Turniers rund acht Autostunden von der deutschen Grenze entfernt ist, bietet das Rolex Masters eine geeignete Gelegenheit, ein 1000er-Turnier live und vor Ort zu verfolgen.

TICKETS

Aufgrund der großen Beliebtheit und der ansprechenden Umgebung des Turniers, sind nur noch vereinzelte Tickets zu erwerben. Infos gibt es über diese Webseite: https://store.montecarlotennismasters.com/en/offers?slug=jour

TV-ÜBERTRAGUNG

In Deutschland werden alle Matches von Sky übertragen. TennisTV streamt sämtliche Matches online. Für beide Anbieter ist ein Abonnement nötig.

Wer ist Titelverteidiger beim Tennis Masters Monte Carlo?

Im Vorjahr siegte Carlos Alcaraz im Fürstentum Monaco im Finale gegen Lorenzo Musetti. Rekordsieger des Turniers ist Rafael Nadal, der elfmal das Sandplatzturnier gewinnen konnte.

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