Deutsches Trio: Hamburg Open setzen auf Heimspiel-Atmosphäre

Neben dem deutschen Trio Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Justin Engel werden auch Titelverteidiger Flavio Cobolli und Felix Auger-Aliassime bei den Bitpanda Hamburg Open aufschlagen.

Die Bitpanda Hamburg Open (16.–23. Mai 2026) nehmen weiter Konturen an – und aus deutscher Sicht verspricht das Turnier am Rothenbaum eine besonders stimmungsvolle Ausgabe zu werden. Mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Justin Engel stehen gleich mehrere heimische Protagonisten im Fokus. Auch internationale Topspieler wie Félix Auger-Aliassime und Titelverteidiger Flavio Cobolli haben bereits zugesagt.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem neuen Eventpunkt: Am Montag, den 18. Mai, feiert erstmals der „German Tennis Day“ seine Premiere. An diesem Tag wird auch Zverev voraussichtlich erstmals ins Turnier eingreifen und gemeinsam mit weiteren deutschen Spielern aufschlagen.

Bitpanda Hamburg Open: Justin Engel spielte sich in den Fokus

Ziel ist es, den heimischen Tennisfans eine eigene Bühne zu bieten und die Begeisterung rund um das deutsche Tennis sichtbar zu machen. Die Zuschauer sind eingeladen, in Schwarz-Rot-Gold auf die Anlage zu kommen – für eine entsprechend emotionale Kulisse ist gesorgt.

Sportlich treffen dabei Erfahrung und Aufbruchsstimmung aufeinander. Mit Struff kehrt ein echter Dauerbrenner nach Hamburg zurück: Der 35-Jährige schlägt bereits zum 16. Mal am Rothenbaum auf und gehört seit Jahren zu den konstantesten deutschen Spielern auf der ATP-Tour. 2024 krönte er seine Karriere mit dem ersten Turniersieg in München.

Auf der anderen Seite steht mit Justin Engel eines der spannendsten Talente im deutschen Tennis. Der 18-Jährige sorgte im vergangenen Jahr in Hamburg für Aufsehen, als er gleich in der ersten Runde Struff bezwang und sich als einer der Shootingstars des Turniers präsentierte. International machte Engel bereits 2024 auf sich aufmerksam, als er als jüngster Spieler seit Carlos Alcaraz ein Match auf der ATP-Tour gewinnen konnte.

Bitpanda Hamburg Open: Exklusives VIP-Erlebnis mit der Players Sky Lounge

Auch abseits des Courts setzen die Veranstalter neue Akzente. Der Auftakt am Samstag, 16. Mai, soll sich als offener Treffpunkt für Tennisfans und Hamburger etablieren – mit Matches auf der Leinwand in der Fan Zone, Musik und Entertainment. Die erste Runde beginnt dann am Sonntag.

Neu im Programm sind zudem spezielle After-Work-Angebote mit vergünstigten Ground Passes für die Abendstunden sowie exklusive Hospitality-Erlebnisse wie die Players Sky Lounge. Hoch über dem Centre Court gelegen, bietet die Players Sky Lounge ein exklusives VIP-Erlebnis, bei dem Gäste Spielern und deren Teams ganz nah kommen können.

Das Angebot umfasst Backstage-Führungen, persönliche Meet-and-Greets mit Botschaftern sowie inspirierende Talks über den Turniertag hinweg. Besucher können mit Blick auf die Finalisten speisen, bei einem Drink in privater Atmosphäre entspannen und dabei den besten Blick auf das Turniergeschehen genießen.

Die Players Sky Lounge verbindet luxuriöse Hospitality mit einzigartigen Einblicken hinter die Kulissen – ein Erlebnis, das sonst ausschließlich den Spielern vorbehalten ist.

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Gilt für die Kategorien 1–4 für die Turniertage 16.–20.05.2026

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