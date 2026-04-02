Gewinnspiel: 2 Tickets für das Paris-Masters und eine Haier-Waschmaschine

tennis MAGAZIN verlost in Kooperation mit Haier eine hochwertige Waschmaschine sowie zwei Tickets für das Masters-Turnier in Paris.

Tennis hat sich längst zu mehr als nur einer Sportart etabliert. Es ist Bühne, Botschaft und Begegnung zugleich. Zwischen kraftvollen Aufschlägen und taktischen Finessen entsteht ein Spannungsfeld, das nicht nur Fans begeistert, sondern auch Marken fasziniert. Unternehmen entdecken Tennis deshalb zunehmend als Plattform, um ihre Marke mit Werten wie Präzision, Stil und Leistungsbereitschaft zu verknüpfen.

Haier, international bekannt für Haushaltsgeräte, hat diesen Weg konsequent eingeschlagen. Das Sponsoring-Engagement des Unternehmens umfasst zahlreiche internationale Top-Events. Haier ist offizieller Partner der Australian Open, von Roland Garros, den ATP-Finals in Turin, dem Masters-1000 in Paris und weiteren Events wie den BMW Open in München.

In Europa, insbesondere in der DACH-Region, verfolgt Haier damit das Ziel, die Markenbindung weiter zu stärken und das Thema „Smart Living“ emotional aufzuladen. Mit dem Claim „Play with the Number Ones“ bringt Haier seine Positionierung auf den Punkt. Die Botschaft lautet: Wer im Alltag auf smarte Lösungen setzt, entscheidet sich für Spitzenleistung – genau wie die Profis auf dem Platz. tennis MAGAZIN verlost mit Haier zwei Tickets für das Masters-Turnier in Paris sowie eine hochwertige Waschmaschine.

Gewinnspiel

2 Tickets für das ATP-Masters-Turnier in Paris (2. bis 8. November 2026) sowie die G 5 Waschmaschine von Haier.

PARIS MASTERS & HAIER WASCHMASCHINE: SO LÄUFT DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL