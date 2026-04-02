Porsche Tennis Grand Prix 2026: Spielerinnen, TV und Tickets

Der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gehört zu den traditionsreichsten und beliebtesten Hallenturnieren auf der WTA-Tour. Von 1978 bis 2005 wurde das Turnier in Filderstadt ausgetragen. Seit 2006 ist Stuttgart die Heimat, seit 2009 wird auf Sand gespielt. Vom 12. bis 21. April 2026 trifft sich die Elite des Damentennis in der Porsche-Arena, um sich auf dem roten Sand unter dem Hallendach zu messen.

Wo findet der Porsche Tennis Grand Prix statt?

Der Austragungsort ist seit Jahren die Porsche-Arena in Stuttgart. Die moderne Halle in Kombination mit dem schnellen Indoor-Sandbelag sorgt nicht nur für ein besonderes Flair, sondern auch für spannendes, technisch anspruchsvolles Tennis.

Veranstaltungsort: Porsche-Arena, Stuttgart, Deutschland

Porsche-Arena, Stuttgart, Deutschland Datum: 11. – 19. April 2026

11. – 19. April 2026 Kategorie: WTA 500

WTA 500 Belag: Sand (indoor)

Sand (indoor) Titelverteidigerin: Jelena Ostapenko

Jelena Ostapenko Spielbeginn: Quali-Wochenende: 11 Uhr, Montag: 14 Uhr, Dienstag-Samstag: 12:30 Uhr, Sonntag und Finalmontag: 13 Uhr

Spielplan Porsche Tennis Grand Prix 2026

Das Hauptfeld startet am Montag nach dem Qualifikationswochenende. Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, den 19.April.

Qualifikation: Samstag, 11. April & Sonntag, 12. April

1. Runde: Montag, 13. April bis Mittwoch, 15. April

Achtelfinale: Mittwoch, 15. April & Donnerstag, 16. April

Viertelfinale: Freitag, 17. April

Halbfinale: Samstag, 18. April

Finale: Sonntag, 19. April

Porsche Tennis Grand Prix 2026: Die Spielerinnen

Insgesamt spielen 28 Teilnehmerinnen um den Titel beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Die Top 4 der Setzliste starten mit einem Freilos direkt im Achtelfinale. Neben den Top 20 aus der Meldeliste, werden am Qualifikationswochenende vier weitere Spielerinnen ermittelt. Dazu kommen vier Wildcards. Die Top 8 sieht wie folgt aus:

Wildcards beim Porsche Tennis Grand Prix 2026

Mit Laura Siegemund, Eva Lys, Ella Seidel und Noma Noha Akugue gehen alle vier Wildcards an deutsche Spielerinnen.

Preisgeld und Punkteverteilung

Das Preisgeld des Porsche Tennis Grand Prix beträgt 1.206.446 US-Dollar. Darüber hinaus erhält die Siegerin üblicherweise einen Porsche-Sportwagen, diesmal einen Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Die Punkteverteilung folgt dem WTA-500 Standard. Die Siegerinnen bekommt 500 Punkte, die Finalistin erhält 325 Punkte.

Preisgeld Punkte Gewinnerin 185.500 $ 500 Finalistin 114.500 $ 325 Halbfinale 66.003 $ 195 Viertelfinale 35.000 $ 108 Achtelfinale 18.045 $ 60 1. Runde 13.005 $ 1

Porsche Tennis Grand Prix 2026: Tickets & TV-Übertragung

Die Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix sind heiß begehrt. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Website des Turniers. Tageskarten für die Quali-Runden sind ab 20 Euro erhältlich. Für die Finaltage starten die Preise bei 85 Euro pro Ticket. Der Veranstalter bietet Ermäßigungen unter anderem für Studenten, Kinder und Jugendliche an.

TV-ÜBERTRAGUNG – ALLE TV-ZEITEN AB DER 1.RUNDE

Sky: Überträgt alle Einzel-Matches live im Stream, im linearen Programm gibt es alle Center Court Matches

Eurosport: Überträgt täglich ausgewählte Matches sowohl im TV als auch im Stream. Beide Halbfinals, sowie das Finale sind auch bei Eurosport zu sehen

Die Siegerinnen der letzten 10 Jahre beim Porsche Tennis Grand Prix