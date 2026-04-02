Porsche Tennis Grand Prix 2026: Spielerinnen, TV und Tickets
Vom 11. bis 19. April 2026 schlagen einige Topstars der WTA-Tour beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auf. Hier findet ihr alle Infos zu Spielerinnen, Preisgeld, Spielplan und mehr.
Der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gehört zu den traditionsreichsten und beliebtesten Hallenturnieren auf der WTA-Tour. Von 1978 bis 2005 wurde das Turnier in Filderstadt ausgetragen. Seit 2006 ist Stuttgart die Heimat, seit 2009 wird auf Sand gespielt. Vom 12. bis 21. April 2026 trifft sich die Elite des Damentennis in der Porsche-Arena, um sich auf dem roten Sand unter dem Hallendach zu messen.
Wo findet der Porsche Tennis Grand Prix statt?
Der Austragungsort ist seit Jahren die Porsche-Arena in Stuttgart. Die moderne Halle in Kombination mit dem schnellen Indoor-Sandbelag sorgt nicht nur für ein besonderes Flair, sondern auch für spannendes, technisch anspruchsvolles Tennis.
- Veranstaltungsort: Porsche-Arena, Stuttgart, Deutschland
- Datum: 11. – 19. April 2026
- Kategorie: WTA 500
- Belag: Sand (indoor)
- Titelverteidigerin: Jelena Ostapenko
- Spielbeginn: Quali-Wochenende: 11 Uhr, Montag: 14 Uhr, Dienstag-Samstag: 12:30 Uhr, Sonntag und Finalmontag: 13 Uhr
Spielplan Porsche Tennis Grand Prix 2026
Das Hauptfeld startet am Montag nach dem Qualifikationswochenende. Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, den 19.April.
Qualifikation: Samstag, 11. April & Sonntag, 12. April
1. Runde: Montag, 13. April bis Mittwoch, 15. April
Achtelfinale: Mittwoch, 15. April & Donnerstag, 16. April
Viertelfinale: Freitag, 17. April
Halbfinale: Samstag, 18. April
Finale: Sonntag, 19. April
Porsche Tennis Grand Prix 2026: Die Spielerinnen
Insgesamt spielen 28 Teilnehmerinnen um den Titel beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Die Top 4 der Setzliste starten mit einem Freilos direkt im Achtelfinale. Neben den Top 20 aus der Meldeliste, werden am Qualifikationswochenende vier weitere Spielerinnen ermittelt. Dazu kommen vier Wildcards. Die Top 8 sieht wie folgt aus:
|Setzung
|Spieler
|1
|Aryna Sabalenka
|2
|Elena Rybakina
|3
|Iga Świątek
|4
|Coco Gauff
|5
|Jasmine Paolini
|6
|Elina Svitolina
|7
|Mirra Andreeva
|8
|Ekaterina Alexandrova
Wildcards beim Porsche Tennis Grand Prix 2026
Mit Laura Siegemund, Eva Lys, Ella Seidel und Noma Noha Akugue gehen alle vier Wildcards an deutsche Spielerinnen.
Preisgeld und Punkteverteilung
Das Preisgeld des Porsche Tennis Grand Prix beträgt 1.206.446 US-Dollar. Darüber hinaus erhält die Siegerin üblicherweise einen Porsche-Sportwagen, diesmal einen Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Die Punkteverteilung folgt dem WTA-500 Standard. Die Siegerinnen bekommt 500 Punkte, die Finalistin erhält 325 Punkte.
|Preisgeld
|Punkte
|Gewinnerin
|185.500 $
|500
|Finalistin
|114.500 $
|325
|Halbfinale
|66.003 $
|195
|Viertelfinale
|35.000 $
|108
|Achtelfinale
|18.045 $
|60
|1. Runde
|13.005 $
|1
Porsche Tennis Grand Prix 2026: Tickets & TV-Übertragung
Die Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix sind heiß begehrt. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Website des Turniers. Tageskarten für die Quali-Runden sind ab 20 Euro erhältlich. Für die Finaltage starten die Preise bei 85 Euro pro Ticket. Der Veranstalter bietet Ermäßigungen unter anderem für Studenten, Kinder und Jugendliche an.
TV-ÜBERTRAGUNG – ALLE TV-ZEITEN AB DER 1.RUNDE
- Sky: Überträgt alle Einzel-Matches live im Stream, im linearen Programm gibt es alle Center Court Matches
- Eurosport: Überträgt täglich ausgewählte Matches sowohl im TV als auch im Stream. Beide Halbfinals, sowie das Finale sind auch bei Eurosport zu sehen
Die Siegerinnen der letzten 10 Jahre beim Porsche Tennis Grand Prix
|Jahr
|Sieger
|Finalist
|Ergebnis
|2025
|Jelena Ostapenko
|Aryna Sabalenka
|6:4, 6:1
|2024
|Elena Rybakina
|Marta Kostyuk
|6:2, 6:2
|2023
|Iga Swiatek
|Aryna Sabalenka
|6:3, 6:4
|2022
|Iga Swiatek
|Aryna Sabalenka
|6:2, 6:2
|2021
|Ashleigh Barty
|Aryna Sabalenka
|3:6, 6:0, 6:3
|2020
|Ausfall
|aufgrund von
|Corona
|2019
|Petra Kvitova
|Anett Kontaveit
|6:3, 7:62
|2018
|Karolina Pliskova
|Coco Vandeweghe
|7:62, 6:4
|2017
|Laura Siegemund
|Kristina Mladenovic
|6:1, 2:6, 7:65
|2016
|Angelique Kerber
|Laura Siegemund
|6:4, 6:0