BMW Open 2026 in München: Alle Infos zu Spielern, TV und Preisgeld
BMW Open in München. Hier erfahren Sie alle Details zum Turnier der 500er-Kategorie: Spieler, Preisgeld und TV-Übertragung.
Wann und wo finden die BMW Open 2026 statt?
Austragungsort ist wie gewohnt die Anlage des MTTC Iphitos im Münchner Stadtteil Schwabing. Die Kombination aus traditionsreichem Clubambiente und moderner Infrastruktur macht das Turnier zu einem beliebten Treffpunkt für Tennisfans aus aller Welt.
- Veranstaltungsort: MTTC Iphitos, München, Deutschland
- Datum: 11. – 19. April 2025
- Kategorie: ATP 500
- Belag: Sand
- Titelverteidiger: Alexander Zverev
- Spielbeginn: Täglich ab 11:00 Uhr
BMW Open 2026: Spielplan
Das Hauptfeld beginnt am Montag, den 13. April, nach dem Qualifikationswochenende. Das Finale im Einzel ist für Sonntag, den 19. April, angesetzt. Die Doppelkonkurrenz wird wie gewohnt parallel zum Einzel ausgetragen, mit dem Doppelfinale ebenfalls am Finaltag.
SPIELPLAN: DIE EINZELNEN RUNDEN IN DER ÜBERSICHT
- Qualifikation: Samstag, 11. & Sonntag, 12. April
- 1. Runde: Montag, 13. & Dienstag, 14. April
- Achtelfinale: Mittwoch, 15. & Donnerstag, 16. April
- Viertelfinale: Freitag, 17. April
- Halbfinale: Samstag, 18. April
- Finale: Sonntag, 19. April
Spieler der BMW Open 2026
Insgesamt spielen 32 Teilnehmer um den Titel bei den BMW Open in München. Die Top 8 sieht wie folgt aus:
|Setzung
|Spieler
|1
|Alexander Zverev
|2
|Ben Shelton
|3
|Taylor Fritz
|4
|Alexander Bublik
|5
|Jiri Lehecka
|6
|Flavio Cobolli
|7
|Francisco Cerundolo
|8
|Luciano Darderi
BMW Open 2026: Preisgeld und Punkteverteilung
Seit 2025 gehören die BMW Open zur 500er-Kategorie auf der ATP-Tour. Insgesamt werden 2.561.110 Euro an Preisgeld ausgeschüttet.
|Preisgeld
|Punkte
|Gewinner
|478.935 €
|500
|Finalist
|257.705 €
|330
|Halbfinale
|137.340 €
|200
|Viertelfinale
|70.165 €
|100
|Achtelfinale
|37.455 €
|50
|1. Runde
|19.975 €
|1
BMW Open 2026: Tickets und TV-Übertragung
Die Tickets für die BMW Open 2025 sind heiß begehrt. In der Regel sind die meisten Turniertage sehr schnell ausverkauft. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Website des Turniers.
TV-ÜBERTRAGUNG
- Sky: Überträgt alle Einzel-Matches live im TV und Stream
- Halbfinale und Finale auf ProSieben Maxx
- Joyn: Kostenloser Stream aller Hauptfeld-Partien
- TennisTV: Internationaler Livestream (Abo nötig)
BMW Open: Die Sieger der letzten 10 Jahre
|Jahr
|Sieger
|Finalist
|Ergebnis
|2025
|Alexander Zverev
|Ben Shelton
|6:2, 6:4
|2024
|Jan-Lennard Struff
|Taylor Fritz
|7:5, 6:3
|2023
|Holger Rune
|Botic van de Zandschulp
|6:4, 1:6, 7:6(7-3)
|2022
|Holger Rune
|Botic van de Zandschulp
|3:4 (aufgg.)
|2021
|Nikoloz Basilashvili
|Jan-Lennard Struff
|6:4, 7:6(7-5)
|2020
|Aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen
|2019
|Christian Garin
|Matteo Berrettini
|6:1, 3:6, 7:6(7-1)
|2018
|Alexander Zverev
|Philipp Kohlschreiber
|6:3, 6:3
|2017
|Alexander Zverev
|Guido Pella
|6:4, 6:3
|2016
|Philipp Kohlschreiber
|Dominic Thiem
|7:6(9-7), 4:6, 7:6(7-4)