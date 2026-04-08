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BMW Open München

Der Centre Court bei den BMW Open in München ist in der Regel ausverkauft.Bild: Imago/Lackovic

BMW Open 2026 in München: Alle Infos zu Spielern, TV und Preisgeld

BMW Open in München. Hier erfahren Sie alle Details zum Turnier der 500er-Kategorie: Spieler, Preisgeld und TV-Übertragung.

Wann und wo finden die BMW Open 2026 statt?

Austragungsort ist wie gewohnt die Anlage des MTTC Iphitos im Münchner Stadtteil Schwabing. Die Kombination aus traditionsreichem Clubambiente und moderner Infrastruktur macht das Turnier zu einem beliebten Treffpunkt für Tennisfans aus aller Welt.
  • Veranstaltungsort: MTTC Iphitos, München, Deutschland
  • Datum: 11. – 19. April 2025
  • Kategorie: ATP 500
  • Belag: Sand
  • Titelverteidiger: Alexander Zverev
  • Spielbeginn: Täglich ab 11:00 Uhr

BMW Open 2026: Spielplan

Das Hauptfeld beginnt am Montag, den 13. April, nach dem Qualifikationswochenende. Das Finale im Einzel ist für Sonntag, den 19. April, angesetzt. Die Doppelkonkurrenz wird wie gewohnt parallel zum Einzel ausgetragen, mit dem Doppelfinale ebenfalls am Finaltag.

SPIELPLAN: DIE EINZELNEN RUNDEN IN DER ÜBERSICHT

  • Qualifikation: Samstag, 11. & Sonntag, 12. April
  • 1. Runde: Montag, 13. & Dienstag, 14. April
  • Achtelfinale: Mittwoch, 15. & Donnerstag, 16. April
  • Viertelfinale: Freitag, 17. April
  • Halbfinale: Samstag, 18. April
  • Finale: Sonntag, 19. April

Spieler der BMW Open 2026

Insgesamt spielen 32 Teilnehmer um den Titel bei den BMW Open in München. Die Top 8 sieht wie folgt aus:
SetzungSpieler
1Alexander Zverev
2Ben Shelton
3Taylor Fritz
4Alexander Bublik
5Jiri Lehecka
6Flavio Cobolli
7Francisco Cerundolo
8Luciano Darderi

BMW Open 2026: Preisgeld und Punkteverteilung

Seit 2025 gehören die BMW Open zur 500er-Kategorie auf der ATP-Tour. Insgesamt werden 2.561.110 Euro an Preisgeld ausgeschüttet.

PreisgeldPunkte
Gewinner478.935 €500
Finalist257.705 €330
Halbfinale137.340 €200
Viertelfinale70.165 €100
Achtelfinale37.455 €50
1. Runde 19.975 €1

 

BMW Open 2026: Tickets und TV-Übertragung

Die Tickets für die BMW Open 2025 sind heiß begehrt. In der Regel sind die meisten Turniertage sehr schnell ausverkauft. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Website des Turniers.

TV-ÜBERTRAGUNG

  • Sky: Überträgt alle Einzel-Matches live im TV und Stream
  • Halbfinale und Finale auf ProSieben Maxx
  • Joyn: Kostenloser Stream aller Hauptfeld-Partien
  • TennisTV: Internationaler Livestream (Abo nötig)

BMW Open: Die Sieger der letzten 10 Jahre

Jahr SiegerFinalistErgebnis
2025Alexander ZverevBen Shelton6:2, 6:4
2024Jan-Lennard StruffTaylor Fritz7:5, 6:3
2023Holger RuneBotic van de Zandschulp6:4, 1:6, 7:6(7-3)
2022Holger RuneBotic van de Zandschulp3:4 (aufgg.)
2021Nikoloz BasilashviliJan-Lennard Struff6:4, 7:6(7-5)
2020Aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen
2019Christian GarinMatteo Berrettini6:1, 3:6, 7:6(7-1)
2018Alexander ZverevPhilipp Kohlschreiber6:3, 6:3
2017Alexander ZverevGuido Pella6:4, 6:3
2016Philipp KohlschreiberDominic Thiem7:6(9-7), 4:6, 7:6(7-4)

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