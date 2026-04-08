BMW Open 2026 in München: Alle Infos zu Spielern, TV und Preisgeld

BMW Open in München. Hier erfahren Sie alle Details zum Turnier der 500er-Kategorie: Spieler, Preisgeld und TV-Übertragung.

Wann und wo finden die BMW Open 2026 statt?

Austragungsort ist wie gewohnt die Anlage des MTTC Iphitos im Münchner Stadtteil Schwabing. Die Kombination aus traditionsreichem Clubambiente und moderner Infrastruktur macht das Turnier zu einem beliebten Treffpunkt für Tennisfans aus aller Welt.

Veranstaltungsort: MTTC Iphitos, München, Deutschland

Datum: 11. – 19. April 2025

Kategorie: ATP 500

Belag: Sand

Titelverteidiger: Alexander Zverev

Spielbeginn: Täglich ab 11:00 Uhr

BMW Open 2026: Spielplan

Das Hauptfeld beginnt am Montag, den 13. April, nach dem Qualifikationswochenende. Das Finale im Einzel ist für Sonntag, den 19. April, angesetzt. Die Doppelkonkurrenz wird wie gewohnt parallel zum Einzel ausgetragen, mit dem Doppelfinale ebenfalls am Finaltag.

SPIELPLAN: DIE EINZELNEN RUNDEN IN DER ÜBERSICHT Qualifikation: Samstag, 11. & Sonntag, 12. April

1. Runde: Montag, 13. & Dienstag, 14. April

Achtelfinale: Mittwoch, 15. & Donnerstag, 16. April

Viertelfinale: Freitag, 17. April

Halbfinale: Samstag, 18. April

Finale: Sonntag, 19. April

Spieler der BMW Open 2026

Insgesamt spielen 32 Teilnehmer um den Titel bei den BMW Open in München. Die Top 8 sieht wie folgt aus: