Medvedev-Debakel: Das gab es 40 Jahre nicht im Herrentennis

Daniil Medvedev kassiert beim Masters-Turnier in Monte Carlo ein krachendes 0:6, 0:6 gegen Matteo Berrettini. Es war eine Niederlage für die Geschichtsbücher.

Ein Tag zum Vergessen für Daniil Medvedev. Der ehemalige Weltranglistenerste kassierte bei seinem „Heimturnier“ in Monte Carlo eine herbe Klatsche. In seinem Auftaktmatch gegen Matteo Berrettini verlor Medvedev, der seit 2019 in Monte Carlo wohnt, nach nur 50 Minuten mit 0:6, 0:6.

Daniil Medvedev: Schlägerwurf in sechs Akten

Nur 17 Punktgewinne sowie 27 unerzwungene Fehler (inklusive fünf Doppelfehler) spuckte die Statistik von Medvedev nach dem völlig einseitigen Match aus. Seinen Frust ließ der Weltranglistenzehnte beim Stand von 0:2 im zweiten Satz an seinem Schläger aus. Insgesamt sechsmal hämmerte er sein Racket zu Boden und entsorgte das nicht mehr spielfähige Gerät im Mülleimer.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭 Clayvedev is back! Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a — TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

Auch wenn Medvedev sehr ungern auf Sand spielt, kommt dieses Debakel völlig überraschend. Denn der 30-Jährige spielte in den letzten Monaten extrem stark, gewann dieses Jahr die Turniere in Brisbane und Dubai und erreichte in Indian Wells das Finale, nachdem er zuvor im Halbfinale Carlos Alcaraz mit einer seiner besten Leistungen der letzten Jahre bezwungen hatte.

Das Debakel von Medvedev in Monte Carlo ist historisch: Es ist erst das dritte Mal, dass eine ehemalige Nummer eins im ATP-Ranking (nachdem der Spieler die Führung in der Weltrangliste übernahm) ein Match mit 0:6, 0:6 verloren hat. Dies geschah zuletzt 1984, als Ivan Lendl im Halbfinale des WCT Tournament of Champions in Forest Hills nach 52 Minuten mit 6:0, 6:0 gegen Jimmy Connors gewann.

Bei den Damen ereignete sich ein 0:6, 0:6 einer ehemaligen Nummer eins der Welt hingegen öfter, nämlich insgesamt sieben Mal. Die denkwürdigste 0:6, 0:6-Niederlage kassierte Martina Navratilova beim WTA-Turnier in Amelia Island im Jahr 1981, als sie im Finale von ihrer ewigen Rivalin Chris Evert den „Double Bagel“ verpasst bekam.

Alle 0:6, 0:6-Niederlagen von Nummer-1-Spielern im Überblick