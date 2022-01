Djokovic trainiert schon: „Bin froh und dankbar“

Hamburg (SID) – Novak Djokovic hat sich Stunden nach seinem juristischen Teilsieg in Melbourne erleichtert zu Wort gemeldet und angekündigt, weiter bei den Australian Open an den Start gehen zu wollen. „Ich bin froh und dankbar, dass der Richter die Annullierung meines Visums aufgehoben hat“, schrieb Djokovic bei Twitter: „Trotz allem, was passiert ist, möchte ich bleiben und versuchen, an den Australian Open teilzunehmen. Darauf konzentriere ich mich weiterhin.“

Djokovic ergänzte unter einem Foto aus der Rod Laver Arena, dass er nach Australien gekommen sei, „um bei einer der wichtigsten Veranstaltungen, die wir haben, vor den tollen Fans zu spielen“.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022