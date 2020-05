DTB German Pro Series: Einteilung der Gruppen erfolgt

Die Gruppeneinteilung für die DTB German Pro Series im Tennis ist erfolgt. Jan-Lennard Struff spielt in der Vorrunde in Neuss. Laura Siegemund tritt in Stuttgart an.

Für die vom Deutschen Tennis Bund (DTB) organisierte neue Einladungsturnierserie, die DTB German Pro Series, wurden die Vorrundengruppen eingeteilt und die Austragungsorte festgelegt. Die 32 Männer starten die DTB German Men Series ab der Woche 8. Juni in acht 4er-Gruppen in Troisdorf, Überlingen, Großhesselohe und Neuss. Die Damen beginnen eine Woche später ihre Konkurrenz mit 24 Teilnehmerinnen in der DTB German Ladies Series. Gespielt wird in sechs Gruppen mit je vier Spielerinnen. Die Austragungsorte sind Darmstadt, Versmold und Stuttgart.

Jan Lennard Struff (ATP 34), bei den Herren an Position 1 gesetzt, bekommt es in seiner Gruppe 4 mit Mats Moraing, Benito Sanchez Martinez und Peter Heller zu tun. Gespielt wird in Neuss. Bei den Damen trifft die Topgesetze Laura Siegemund (WTA 68) in Gruppe 3 am DTB-Bundesstützpunkt in Stuttgart auf Laura Schaeder, Alexandra Vecic aus dem Porsche Talent Team und Carina Witthöft.

„Es ist schön, dass es bald mit der Serie losgeht. Das ist ein super Zeichen für alle und gleichzeitig eine top Motivation. Wir haben bei den Damen eine tolle Mischung im Teilnehmerfeld aus Spielerinnen mit einem WTA-Ranking über Nachwuchstalente der Next Gen bis hin zu Wildcard-Spielerinnen“, sagte Barbara Rittner, Head of Women’s Tennis beim DTB, bei der Bekanntgabe der Gruppeneinteilung der Damen.

Und Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann ergänzt: „Die Serie gibt vielen Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, wieder Turniertennis zu spielen, sich fit zu halten und genügend Matches zu haben, wenn dann das internationale Tennis wieder losgeht.“

Der Modus der DTB German Pro Series

Zunächst duellieren sich die Teilnehmer in einer Vorrunde, um sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Dort werden die Halbfinalisten ermittelt, bevor es in den Finalrunden um den Titel der DTB German Pro Series geht. Gespielt wird in Vierergruppen nach dem Round Robin-Prinzip, jeweils zwei Gruppen parallel an einem Standort. Alle Teilnehmer spielen über drei Turniertage jeweils einmal in der Gruppe gegeneinander. Am vierten Turniertag der Vorrunden finden gruppenübergreifend die Platzierungsspiele statt. Die Top vier jedes Austragungsortes qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die Plätze fünf bis acht spielen in einer Bonusrunde weiter. Die Sieger der Bonusrunden können bei kurzfristigen Absagen als Lucky Loser in die Halbfinalrunden kommen. Bei der Vergabe der Lucky Loser-Plätze entscheidet zwischen gleichplatzierten Spielern der Bonusgruppen das Los.

In Zeiten der Corona-Pandemie werden alle Matches unter besonderen Bedingungen ausgetragen. Die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten sowie die Einhaltung der Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen haben höchste Priorität. So werden beispielsweise die Matches nur mit einem Stuhlschiedsrichter und ohne Linienrichter und Ballkinder gespielt.

DTB German Pro Series: Die Gruppeneinteilung in der Übersicht

DIE AUSTRAGUNGSORTE DER DTB-TURNIERSERIE IN DER ÜBERSICHT

Woche 1 (KW 24) – Vorrunde Herren

Troisdorf, Überlingen, Großhesselohe, Neuss

Woche 2 (KW 25) – Vorrunde Damen

Darmstadt, Versmold, Stuttgart

Woche 3 (KW 26) – Zwischenrunde Herren

Großhesselohe, Versmold, Neuss, Oberhaching

Woche 4 (KW 27) – Zwischenrunde Damen

Darmstadt, Kamen sowie ein weiterer Austragungsort

Woche 5 (KW 28) – Halbfinale Herren

Meerbusch

Woche 6 (KW 29) – Halbfinale Damen

Darmstadt

Woche 7 (KW 30) – Finalrunde Damen/Herren

Versmold (Damen), Großhesselohe (Herren)