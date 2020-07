DTB-Präsident Klaus kandidiert für weitere Amtszeit

Köln (SID) – Ulrich Klaus kandidiert für eine weitere dreijährige Amtszeit als Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Dies gab der 70-Jährige bei einer Sitzung der Landesverbandspräsidenten am Samstag in Hamburg bekannt. Klaus steht dem größten nationalen Tennisverband der Welt seit 2014 vor.

„Der Deutsche Tennis Bund und das deutsche Tennis haben in den vergangenen Jahren eine durchweg positive Entwicklung genommen. Ich möchte weiter meinen Teil hierzu beitragen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit dem gesamten Präsidium diesen Weg fortsetzen“, sagte Klaus. Die Wahl des DTB-Präsidenten erfolgt auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. November in Köln.