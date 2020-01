Nach „Banana Gate“: Elliot Benchetrit verteidigt sich

Der Franzose Elliot Benchetrit spricht über den Vorfall in der Qualifikation bei den Australian Open. Der 21-Jährige wollte, dass ein Ballmädchen eine Banane für ihn schält.

Elliot Benchetrit, Qualifikant bei den Australian Open, rückte in Melbourne ungewollt in den Fokus. Der 21-jährige Franzose sorgte nach seinem Quali-Sieg für einen Aufreger, den der schwedische Tennisjournalist Alex Theodoridis öffentlich machte. In einer kurzen Videosequenz ist Benchetrit während seines Quali-Finalspiels zu sehen, wie er ein Ballmädchen dazu auffordert, eine Banane für ihn zu schälen. Als das Ballmädchen irritiert in Richtung Schiedsrichter John Blom schaute, wies dieser den Franzosen zurecht, dass er dies bitte unterlassen solle.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

„Das Ballmädchen ist nicht deine Sklavin“, sagte der Schiedsrichter zum Franzosen. Benchetrit beklagte sich anschließend via Twitter über den „Banana-Gate”, dass das Video nutzlos sei, da es nur einen kleinen Ausschnitt zeige. „Social Media hievt eure Dummheit auf ein neues Level“, beschwerte sich der 21-Jährige. Theodridis konterte, indem er ein weiteres Video von der Szene veröffentlichte. So richtig viral ging der Vorfall, als Martina Navratilova die Szene aufgriff und via Twitter fragte: „Was kommt als Nächstes, Weintrauben?“

So Benchetrit wrote on Twitter that #Bananagate is only a 10-second video and that it doesn’t show the whole situation.

Well, below is the entire sequence (33 sec) which shows exactly what happened. The blaming-social-media-card is not gonna work… https://t.co/RGmIJYz2cE

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 20, 2020