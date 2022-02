Erst Comeback, dann Abschied: Del Potro deutet Rücktritt an

Buenos Aires (SID) – Der frühere US-Open-Champion Juan Martin del Potro wird nach langer Verletzungspause auf die Tour zurückkehren und dann wohl zurücktreten. In der kommenden Woche schlägt der argentinische Tennisprofi in Buenos Aires nach zweieinhalb Jahren wieder bei einem Turnier auf.

„Es ist mehr ein Abschied als ein Comeback. Ich habe viele Jahre lang verschiedene Behandlungen ausprobiert und Ärzte aufgesucht, und ich hätte mir nie vorstellen können, mich vom Tennis zurückzuziehen, ohne zu spielen“, sagte der 33-Jährige sichtlich bewegt auf einer Pressekonferenz.

Am Dienstag trifft er in der ersten Runde auf seinen Landsmann Federico Delbonis. „Ich hätte kein besseres Turnier als Buenos Aires finden können, um das zu tun. Nach dieser Woche werde ich mir Gedanken über die Zukunft machen.“ Del Potro besitzt derweil auch eine Wildcard für das ATP-Turnier in Rio de Janeiro eine Woche später.

Der Höhepunkt in Del Potros Karriere war der Sieg bei den US Open 2009, als er Roger Federer im Finale schlug. Der frühere Weltranglistendritte gewann zudem Olympia-Bronze im Einzel 2012 in London und Silber 2016 in Rio. Mit Argentinien holte er zudem 2016 den Davis Cup.

In seiner Laufbahn hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, gerade Knie und Handgelenk machten Probleme. Im Juni 2019 hatte Del Potro einen Kniescheibenbruch erlitten und seitdem nicht mehr gespielt, wodurch er auf Platz 757 der Weltrangliste abgerutscht war.