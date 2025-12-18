Eva Lys, Deutschlands Nummer 1, startet beim Porsche Tennis Grand Prix 2026

Eva Lys hat nach Superstar Aryna Sabalenka ihre Teilnahme beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 in Stuttgart bestätigt. Die Hamburgerin beendete das Tennisjahr 2025 in den Top 40.

Eva Lys ist eine der Aufsteigerinnen der Saison 2025. Das bisher erfolgreichste Jahr ihrer Karriere begann im Januar bei den Australian Open. Mit einem starken Auftritt schaffte sie es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres sensationell von der Qualifikation bis in die vierte Runde. Beim WTA-1000-Turnier in Peking besiegte sie mit Elena Rybakina, der Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix 2024, erstmals eine Top-10-Spielerin und erreichte das Viertelfinale.

Ihr Höhenflug blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Weltrangliste: Als Nummer 130 in die Saison gestartet, beendete sie das Jahr auf Position 40 – als bestplatzierte deutsche Spielerin. In Anerkennung ihrer Leistungen wurde sie von der Spielerinnenvereinigung WTA für die WTA Awards in der Kategorie „Newcomerin des Jahres“ nominiert.

Eva Lys: „Porsche Grand Prix ein Höhepunkt“

„Der Porsche Tennis Grand Prix ist für mich einer der Höhepunkte der Saison“, sagt Eva Lys. „Nicht nur wegen der traditionell sehr starken Besetzung, sondern auch wegen der speziellen Atmosphäre und der Heritage von Porsche, die dieses Turnier zu etwas Besonderem macht.“

Der Porsche Tennis Grand Prix spielt in der Karriere von Eva Lys eine besondere Rolle: 2022 gelang ihr in der Stuttgarter Porsche-Arena ihr erster Hauptrundensieg auf der WTA Tour. Im April 2025 haben Porsche und Eva Lys, die im Porsche Junior Team und im Porsche Talent Team auf die Herausforderungen als Tennis-Profi vorbereitet wurde, ihre Zusammenarbeit weiter intensiviert: Die deutsche Nummer 1 repräsentiert den Sportwagenhersteller seither als „Friend of the Brand“.

Der Porsche Tennis Grand Prix ist eine der bestbesetzten WTA-500-Veranstaltungen auf der weltweiten Profi-Tour. 2025 waren sechs Spielerinnen aus den Top 10 am Start, darunter die ersten Vier der Weltrangliste mit Aryna Sabalenka an der Spitze. Die viermalige Stuttgart-Finalistin ist die frisch gekürte „Spielerin des Jahres“ auf der WTA Tour und wird auch 2026 in der Porsche-Arena aufschlagen. Neben Weltklassetennis bietet das Turnier traditionell ein attraktives Rahmenprogramm mit einem bunten Mix aus Sport und Unterhaltung und wird dadurch zu einem Event für Groß und Klein. Auch 2026 wartet auf die jüngsten Besucher wieder ein besonderes Kinder-Programm.

Karten für den Porsche Tennis Grand Prix gibt es im Vorverkauf wie gewohnt beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com. Im Rahmen der bis 26. Dezember laufenden Weihnachtsaktion erhalten Tennisfans einen 10-Prozent-Vorteil auf Tribünentickets. Für das Finalwochenende sind nur noch wenige Karten verfügbar. Informationen zu VIP-Tickets für ein exklusives Tenniserlebnis nah an den Stars erhalten Sie per E-Mail unter vip@perfectmatch.de.