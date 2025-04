Eva Lys ist neue „Freundin der Marke“ Porsche

Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Eva Lys ist nun Teil der Tennis-Familie von Automobilhersteller Porsche.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys ist neue „Freundin der Marke“ Porsche. Als aktuelle Nummer 68 der WTA-Weltrangliste und deutsche Nummer eins ist die 23-jährige Hamburgerin nun auch offiziell Teil des renommierten Tennis-Engagements des Stuttgarter Sportwagenherstellers. Die Zusammenarbeit intensiviert eine langjährige Verbindung: Lys wurde über viele Jahre im Porsche Junior Team und Porsche Talent Team auf ihre Profi-Karriere vorbereitet.

Eva Lys: „Porsche verkörpert alles, was ich liebe“

„Es ist eine große Ehre für mich, von nun an zur Porsche-Familie zu gehören“, sagt Lys. „Die Marke steht für Performance, Präzision und Eleganz. Während ich auf dem Platz versuche, das Maximum zu erreichen, ist es großartig, von einem Unternehmen unterstützt zu werden, das dieses Streben nach Perfektion teilt.“

Nachdem sie krankheitsbedingt auf ihren Einsatz beim Billie Jean King Cup in Den Haag verzichten musste, meldet sich Lys rechtzeitig zum Porsche Tennis Grand Prix fit zurück. „Ich fühle mich zum Glück wieder kerngesund“, so Lys beim Medientermin zum Turnierstart.

Wildcard für den Porsche Tennis Grand Prix 2025

Beim Porsche Tennis Grand Prix 2025, der noch bis 21. April in der Porsche-Arena Stuttgart stattfindet, tritt Lys mit einer Wildcard an. 2022 feierte sie dort ihren ersten Hauptfeldsieg bei einem WTA-Turnier und sorgte für Aufsehen. Die Wildcard für das Hauptfeld bedeutet ihr viel: „Ich war wirklich traurig, dass ich das Turnier in den letzten Jahren auslassen musste – umso glücklicher bin ich jetzt, hier spielen zu dürfen. Das ist für uns Spielerinnen definitiv ein Lieblingsturnier.“

In diesem Jahr eröffnet sie das Turnier beim Show-Event „Kick&Serve“ gemeinsam mit Laura Siegemund, Andrea Petkovic und Fußballgrößen des VfB Stuttgart. Die bevorstehende Erstrundenpartie gegen Jasmine Paolini sieht Lys sportlich: „Ich habe dieses Jahr schon einmal gegen sie gespielt – im zweiten Satz habe ich gemerkt, was ihr aus meinem Spiel weh tut.“ Indoor fühlt sie sich ohnehin wohl: „Kein Wind, keine Störungsfaktoren – das gefällt mir sehr.“

Swiatek, Sakkari und Lys – starke Frauen für eine starke Marke

Mit Eva Lys erweitert Porsche sein internationales Markenbotschafterinnen-Team. Bereits als „Freunde der Marke“ aktiv sind Iga Swiatek (Polen) und Maria Sakkari (Griechenland). Lys repräsentiert die Marke künftig in Deutschland und reiht sich damit in eine exklusive Riege internationaler Tennis-Stars ein.

„Eva Lys ist in unseren Nachwuchsteams zu einer starken Spielerin gereift – auf und neben dem Platz“, so Dr. Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik der Porsche AG. „Wir freuen uns sehr, dass sie nun als Freundin unserer Marke aufschlägt.“

Porsche Tennis: Engagement mit Tradition und Zukunft

Der Porsche Tennis Grand Prix gilt als Aushängeschild des Porsche-Engagements im Damentennis. Seit 1978 unterstützt das Unternehmen die WTA-Tour und richtet das traditionsreiche Turnier seit 2006 in der Porsche-Arena aus. Als ältestes Indoor-Turnier der WTA steht es für Tradition, Innovation und Top-Leistungen.

Darüber hinaus engagiert sich Porsche in der internationalen Nachwuchsförderung im Tennis – unter anderem als Premiumpartner des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sowie mit dem Porsche Talent Team und dem Porsche Junior Team.