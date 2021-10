Finale ausverkauft: Bad Homburg als Zuschauermagnet

Nur rund einen Monat nach dem Start des Ticketvorverkaufs ist das Finale der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (18. bis 25. Juni 2022) bereits ausverkauft. Aktuell wird mit einer Tribünenkapazität von ca. 3500 Zuschauern geplant.

Während momentan keine Karten mehr für das Endspiel auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court im nächsten Sommer verfügbar sind, können für die restlichen Turniertage noch Tribünentickets in nahezu allen Preiskategorien erworben werden. Die Karten werden in Kooperation mit Reservix weiterhin über die Turnierhomepage sowie in autorisierten Vorverkaufsstellen angeboten.

Verdienter Applaus: Für Angelique Kerberwar der Turniersieg in Bad Homburg der Auftakt in eine starke zweite Saisonhälfte. Beim folgenden Grand-Slam-Event in Wimbledon gelang der 33-Jährigen der Sprung ins Halbfinale.

Bad Homburg: Offenes Konzept bei der zweiten Auflage

Die erfolgreiche Premiere der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers hatte im vergangenen Juni Turnierbotschafterin Angelique Kerber gewonnen. Neben der Wimbledonsiegerin von 2018 hatten unter anderem auch die Grand-Slam-Champions Petra Kvitova, Simona Halep, Sloane Stephens und Victoria Azarenka den Weg in den historischen Kurpark gefunden, in dem 1876 der erste Tenniscourt auf dem europäischen Kontinent errichtet worden war. Der geschichtsträchtige Kurpark bietet die perfekte Kulisse für die Bad Homburg Open. Die Faszination Rasentennis lebt! Das Turnier im kommenden Sommer findet vom 18. bis 25. Juni 2022 statt.

„Offenes Konzept”: Bei der zweiten Auflage des Rasenevents mit Wimbledonflair ist vorgesehen, dass es während der gesamten Turnierwoche einen frei zugänglichen Publikumsbereich gibt, zu dem auch die Matchcourts 1 und 2 gehören. Außerdem ist ein „Tag der offenen Tür” (18. Juni 2022/Samstag) geplant, an dem die Zuschauer kostenfrei das gesamte Gelände besichtigen beziehungsweise sich die Qualifikationsmatches auf den Matchcourts 1 und 2 anschauen können.