Finaleinzug in Peking: Swiatek beendet Gauffs Serie

Die beeindruckende Siegesserie von US-Tennisstar Coco Gauff ist gerissen. Nach 16 erfolgreichen Matches nacheinander verlor die US-Open-Siegerin im Halbfinale des WTA-Turniers in Peking gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek (Polen) mit 2:6, 3:6. Swiatek feierte den achten Sieg im neunten Match gegen ihre „Lieblingsgegnerin“ und trifft im Endspiel nun auf Ludmila Samsonowa aus Russland oder die Kasachin Jelena Rybakina.

Die 19 Jahre alte Gauff hatte mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel in Flushing Meadows und dem Sieg beim 1000er-Turnier in Cincinnati zuletzt die bislang größten Karriere-Erfolge gefeiert. Swiatek, die nach ihrem dritten Titel bei den French Open ein wenig ihrer Form hinterhergelaufen war und ihre Führungsposition in der Weltrangliste an Aryna Sabalenka abgeben musste, peilt im Finale am Sonntag ihren 16. Titel auf der Tour an.