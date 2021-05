French-Open-Verschiebung rettet Veranstaltern „zweistelligen Millionenbetrag“

Paris (SID) – Die Verschiebung der French Open hat sich für die Veranstalter als absoluter Glücksfall erwiesen. „Unsere kleine Wette war ein Gewinn“, sagte Amelie Oudea-Castera, Generaldirektorin des französischen Tennisverbandes (FFT), der französischen Nachrichtenagentur AFP: „Die Verschiebung um eine Woche ist wirklich ein Gewinn, sie hat uns einen schönen zweistelligen Millionenbetrag gerettet.“

Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres startet erst am kommenden Sonntag statt wie ursprünglich geplant am 23. Mai und profitiert so von den schrittweisen Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Frankreich. Bis zum 8. Juni sind etwas mehr als 5000 Zuschauer auf der Anlage von Roland Garros zugelassen, danach erhöht sich die Zahl auf über 13.000 Fans pro Tag.

Zudem wird die französische Regierung am 9. Juni die ab 21 Uhr geltende Ausgangssperre aufheben, sodass zumindest noch eine der zehn Abendsessions vor Fans ausgetragen werden kann. „Hätte das Turnier am 6. Juni (dem ursprünglichen Enddatum) geendet und am darauffolgenden Mittwoch die Grenzen angehoben worden, wäre das schrecklich gewesen“, sagte Oudea-Castera.