French Open: Vorjahresfinalistin Pavlyuchenkova fehlt verletzt

Hamburg (SID) – Vorjahresfinalistin Anastasia Pawljutschenkowa hat ihre Teilnahme an den French Open verletzungsbedingt absagen müssen. Die 30-jährige Russin leidet an langwierigen Knieproblemen, die sie nun zwangen, das Sandplatz-Highlight vom 22. Mai bis 5. Juni auszulassen und ihre Saison vorzeitig zu beenden. „Ich habe entschieden, mir mehr Zeit zu nehmen und im nächsten Jahr stärker zurückzukommen“, schrieb Pawljutschenkowa bei Instagram.

Auch die Tschechin Marketa Vondrousova, Finalistin von 2019 in Paris und Silbermedaillen-Gewinnerin bei Olympia in Tokio, wird in Roland Garros aufgrund eines Eingriffs am Handgelenk fehlen.