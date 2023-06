Friedsam scheitert in Paris – alle deutschen Frauen raus

Anna-Lena Friedsam ist als letzte deutsche Tennisspielerin bei den French Open in Paris ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Neuwied verlor am Donnerstag ihr Zweitrundenmatch gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland klar mit 2:6, 0:6.

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Jule Niemeier (Dortmund) waren bereits in der ersten Runde an ihren schwierigen Auftakthürden gescheitert. Auch bei den Australian Open im Januar waren alle Spielerinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) früh gescheitert – nur Laura Siegemund kam in die dritte Runde.

Friedsam fand gegen die favorisierte Alexandrowa, die Nummer 23 der Setzliste, überhaupt nicht zu ihrem Spiel und verpasste zum vierten Mal in Folge die dritte Runde des Sandplatz-Grand-Slams.