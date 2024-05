Führung gegen Murray: Hanfmann in Genf vom Regen gestoppt

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist auf dem Weg zum Sieg über Andy Murray beim ATP-Turnier in Genf vorerst gestoppt worden. Die Partie zwischen dem Karlsruher und dem zweimaligen Olympiasieger aus Großbritannien wurde am Montagabend beim Stand von 7:5, 4:1 für Hanfmann wegen Regens unterbrochen und wird am Dienstag (13.00 Uhr) fortgesetzt.

Hanfmann fehlen nur noch zwei Spielgewinne für ein weiteres reizvolles Duell mit einem der Größten der Tennisgeschichte: Im Achtelfinale würde der 30-Jährige auf den Serben Novak Djokovic treffen. Der Grand-Slam-Rekordchampion hatte wegen seiner Formkrise eine Wildcard für das Vorbereitungsturnier auf die French Open angenommen.