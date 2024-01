Gauff nach Kraftakt im Halbfinale der Australian Open

US-Open-Champion Coco Gauff hat nach einem Kraftakt über drei Stunden das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die 19-jährige US-Amerikanerin setzte sich am Dienstag mit 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2 gegen die ungesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk durch. Damit feierte Gauff ihren zwölften Sieg bei einem Grand Slam in Folge.

„Ich bin sehr glücklich und stolz auf meinen Kampfgeist heute“, sagte Gauff. Noch im ersten Satz konnte die 19-Jährige einen 1:5-Rückstand zum Satzgewinn drehen. Erstmals sicherte sie sich also einen Platz im Halbfinale von Melbourne. Gauff präsentiert sich im Jahr 2024 bisher in bestechender Verfassung. Zum Jahresstart hatte die Weltranglistenvierte ihren Titel beim WTA-Turnier in Auckland überzeugend verteidigt.

Coco Gauff does a little dance after reaching her first Australian Open SF 😂 pic.twitter.com/erfHpIGHe2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2024

Nun könnte es in der Runde der letzten vier gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka zu einer Neuauflage des US-Open-Endspiels kommen. Am Dienstagmorgen (deutscher Zeit) trifft Sabalenka auf die Weltranglistenelfte Barbora Krejcikova aus Tschechien.