Giftschlange im Stadion: Thiem-Match unterbrochen

Gefährlicher Zwischenfall beim ATP-Turnier in Brisbane: Die Qualifikationspartie des österreichischen Tennisprofis Dominic Thiem musste am Samstag für 40 Minuten unterbrochen werden, da eine Giftschlange in die Nähe des Spielfeldes gesichtet worden war.

Nachdem Thiems Gegner James McCabe den ersten Satz für sich entschieden hatte, wurde das Tier von Zuschauern zwischen Stromkabeln am Court-Rand entdeckt. Anschließend wurde das Spiel unterbrochen, bis ein Experte eintraf und die Schlange in einen Beutel lockte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde das Tier inzwischen als hochgiftige östliche Braunschlange identifiziert.

„Ich liebe Tiere sehr, besonders exotische. Aber sie meinten, es sei eine wirklich giftige Schlange und sie war in der Nähe der Ballkinder. Daher war es eine sehr gefährliche Situation“, sagte Thiem: „Das ist etwas, was mir noch nie passiert ist und was ich definitiv nie vergessen werde.“

Thiem, US-Open-Sieger von 2020, ließ sich von der Unterbrechung nicht aus der Ruhe bringen. Trotz deutlichen Rückstands und mehrerer Matchbälle gegen sich im zweiten Durchgang setzte er sich schließlich mit 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 durch und zog in die finale Qualifikationsrunde ein.