Global Padel Report von Playtomic: Stabiles Wachstum

Padel etabliert sich als globaler Sport: Jede Woche werden laut dem Global Padel Report von Playtomic weltweit 50 neue Clubs eröffnet.

Der Playtomic Global Padel Report 2024, veröffentlicht von Playtomic und der Business-Strategieberatungsabteilung Strategy& von PwC, ist die umfassendste Analyse des Padel-Sports weltweit. Der Bericht beleuchtet die dynamischen Entwicklungen in der Padel-Branche, die sich 2023 durch einen globalen Anstieg von 27 % der Clubgründungen auszeichnete. Insgesamt wurden weltweit 2.657 neue Clubs eröffnet, also über 50 Clubs pro Woche. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Padel-Plätze bis 2026 auf etwa 70.000 anwachsen wird, unterstützt von einer stabilen Wachstumsrate von 17 % pro Jahr.

Playtomic-Mitgründer Pablo Carro kommentierte: „Padel hat sich weltweit etabliert. Der Bericht wird von der Branche als Referenz für Trends und Zukunftsperspektiven im schnell wachsenden Markt geschätzt.“ Neben den Trends auf etablierten Märkten in Spanien und Italien zeigt der Bericht auch das Wachstum in neuen Regionen wie den USA, Großbritannien und Deutschland. Zudem haben soziale Interaktionen und sogenannte Multiclub-Spieler, die an verschiedenen Orten spielen, die Community gestärkt und den Bedarf an flexiblen Buchungslösungen erhöht. Die Publikation bietet auch praktische Empfehlungen für Clubbetreiber zur nachhaltigen Clubführung und unterstützt so das Wachstum dieses boomenden Marktes.

Während der Sport weiter wächst, bleibt Playtomic, dessen App über 4 Millionen Spieler in 5.500 Partnerclubs in über 60 Ländern erreicht, an der Spitze dieses globalen Phänomens. Der Global Padel Report 2023 verzeichnete über 88 Millionen Leser und mehr als 800 Veröffentlichungen. Der vollständige Playtomic Global Padel Report 2024 ist hier zu finden.

Deutschland ist noch sehr weit davon entfernt, sein volles Potenzial im Padel zu erreichen – der Ausblick ist jedoch sehr vielversprechend

Filip Kollar, zuständig für die Geschäftsentwicklung von Playtomic in Deutschland, berichtet über die aktuelle Situation des Padelsports in Deutschland: „Die Nachfrage nach neuen Padelprojekten in Deutschland ist enorm. Täglich erreichen uns dutzende Anfragen von Padelinvestoren, die neue Standorte eröffnen wollen.“ Die Bekanntheit des Sports und das Interesse der Investoren sind stark gewachsen, was sich auch in der Anzahl der gebauten Padelplätze widerspiegelt. So hat sich die Anzahl der Plätze innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt – von 250 Plätzen Ende 2022 auf über 550 Ende 2023.

Neben dem Anstieg bei der Anzahl der Plätze ist es großartig zu sehen, wie Padelbetreiber ihre Konzepte zunehmend professionalisieren. Wir beobachten immer mehr spannende Events und Turniere in Padelanlagen, die die Padel-Community stärken, sowie den Betrieb professioneller Padelschulen mit Top-Coaches, die aus etablierten Padelmärkten wie Spanien nach Deutschland kommen. Auch die frischen, kreativen Marketingstrategien auf sozialen Medien sind bemerkenswert. Padel ist keine kurzfristige Trendsportart; Padel ist eine äußerst attraktive und professionell betriebene Branche, die auch gekommen ist, um zu bleiben. Und Playtomic unterstützt dieses Wachstum aktiv mit seiner speziell auf Padel zugeschnittenen Technologie und arbeitet eng mit seinen Clubpartnern zusammen“, betont Kollar.

Allerdings zeigt der internationale Vergleich, dass Deutschland im Bereich Padel noch am Anfang steht und hinter vielen europäischen Nachbarländern zurückliegt. Trotz der hohen Nachfrage verläuft das Wachstum langsamer als erwartet, da Padel-Investoren oft mit komplexen Bauvorschriften zu kämpfen haben. Während in anderen Ländern Padelplätze als „fliegende Bauten“ gelten, erfordert der Bau in Deutschland umfassende Genehmigungen.

Die Prognosen für 2025 sind dennoch vielversprechend, insbesondere in Hinblick auf neue Padelprojekte und größere Indoor-Standorte. „Mit jedem neuen Padelstandort in Städten wie München, Berlin, Hamburg, Dortmund oder Frankfurt kommen wir dem Ziel näher, die administrative Arbeit für künftige Padelprojekte zu erleichtern. Die Stadtverwaltungen erkennen zunehmend die Vorteile, die dieser Sport der Gemeinschaft bietet.“, so Kollar abschließend.

Treffe Playtomic auf der ISPO München im Padel Village

Die ISPO München 2024 steht vor der Tür und wir freuen uns, dir noch mehr Gründe zu bieten, uns auf dieser einzigartigen Sportmesse vom 3. bis 5. Dezember zu besuchen. Neben der Möglichkeit zum Networking mit den wichtigsten Akteuren der deutschen Padel-Branche wird es in der Padel-Village ein umfangreiches Programm geben. Dazu gehören On-Court Aktivitäten und interessante Präsentationen von Branchenexperten in der Lounge. Du kannst dir immer noch kostenlose ISPO-Tickets von Playtomic sichern. Kontaktiere dazu einfach Playtomic: filipkollar@playtomic.io

Playtomic freut sich, dich an unserem Playtomic-Stand B3.230 begrüßen zu dürfen.

Über Playtomic:

Playtomic ist die weltweit größte Community für Racketsport-Clubs und -Spieler. Über die App können Spieler Plätze für Padel, Tennis oder Pickleball suchen und buchen, neue Spieler kennenlernen, Gegner finden, sich mit anderen Spielern zusammenschließen oder ihr Spiel verbessern. Playtomic ist in über 60 Ländern vertreten, mit mehr als 5.500 Partnerclubs, 21.000 Plätzen und über einer Million aktiven monatlichen Spielern, die eine Community mit großer Leidenschaft für Racketsportarten erreichen.