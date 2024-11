Verlosung: Yonex VCORE Sand Beige zu gewinnen

tennis MAGAZIN verlost in Kooperation mit Yonex drei Modell des VCORE in dem neuen Farbmodell Sand Beige.

Der Yonex VCORE der siebten Generation ist ein Meisterwerk der Technologie und des Handwerks. Die Weiterentwicklung dieses kultigen Schlägers kombiniert unbestreitbar präzisen Spin und bemerkenswerte Kontrolle und schafft ein wahres Kunstwerk. Neue Technologie und Struktur in Kombination mit Innovation erhöhen den Snapback und die Beweglichkeit der Saite, sodass die Spieler den meisten Spin in der Geschichte des Yonex-Tennis erleben können. Ja, er gibt sogar noch mehr Rotation des Balles als das Vorgängermodell und erzeugt Flugbahnen, die Ihr Gegner noch nie zuvor gesehen hat.

Der Yonex VCORE ist nun in einer zusätzlichen Farbe erhältlich: in Sand Beige. Das Farbmodell wird nur von ausgewählten Profis gespielt, darunter Donna Vekic, Silbermedaillengewinnerin bei Olympia 2024 in Paris, Elena Rybakina, Wimbledonsiegerin von 2022, sowie Rollstuhllegende Diede de Groot. Der Yonex VCORE in Sand Beige fördert den Fokus und die Konzentration. Die warmen rosa Akzente auf dem Rahmen sorgen für einen Hauch von Leichtigkeit und vermitteln ein beruhigendes Gefühl von Sicherheit.

Den Yonex VCORE im Farbmodell Sand Beige gibt es in drei verschiedenen Versionen

VCORE 98 (305 Gramm)

VCORE 100 (300 Gramm)

VCORE 100L (280 Gramm)

Für jedes Modell gilt: Der VCORE Sand Beige gibt dem Ball noch mehr Topspin mit auf den Weg. Dazu kommt, dass das neue Design des Schafts dem VCORE zusätzliche Stabilität verleiht. Die Schläger sind aerodynamisch optimiert, dadurch wird die Schwunggeschwindigkeit gesteigert. Und vor allem: Diese VCORE-Serie hat einen noch größeren Sweet Spot.

Aufgepasst! Wir verlosen jeweils ein Modell vom VCORE 98, VCORE 100 und VCORE 100L in der Farbe Sand Beige.

VCORE 98 (305 Gramm, Griffstärke 2) – Zielgruppe: Turnier- und Mannschaftsspieler

VCORE 100 (300 Gramm, Griffstärke 2) – Zielgruppe: Turnier- und Mannschaftsspieler

VCORE 100L (280 Gramm, Griffstärke 1) – Zielgruppe: Freizeit- und Hobbyspieler

YONEX VCORE SAND BEIGE: SO LÄUFT DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL