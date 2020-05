Grünes Licht für die Boris Becker International Tennis Academy

Im nächsten Schritt werden jetzt die Detail-Bauanträge eingereicht. Khaled Ezzedine rechnet damit, dass er in sechs bis acht Wochen tatsächlich mit dem Bau beginnen kann: „In der Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung waren alle größeren Diskussionspunkte wie Parkplätze und Baumbestand bereits berücksichtigt, von daher dürften unsere Bauanträge nun schnell genehmigt werden.“ Der Baustart wird dann voraussichtlich mit einem offiziellen Spatenstich – unter Einhaltung aller Kontaktbeschränkungen – gefeiert. Die Tennishalle soll bereits in diesem Jahr fertig werden.

Boris Becker International Tennis Academy: Akademie von Weltniveau

Auf dem ehemaligen Firmengelände von Tetra Pak in Hochheim am Main entsteht somit in den nächsten Monaten eines der aufsehenerregendsten Bauprojekte des Rhein-Main-Gebiets: die Boris Becker International Tennis Academy. Immobilienunternehmer Khaled Ezzedine investiert dort rund 20 Millionen Euro in ein internationales Tennisprojekt zur Förderung des deutschen Tennisnachwuchses. Das Megaprojekt umfasst neben dem Campus auch ein 4 Sterne Superior Hotel mit 114 Zimmern. Hierfür konnte Dorint Deutschland gewonnen werden. Außerdem wird es ein Restaurant, ein Fitnessstudio, eine Schwimmhalle, einen Proshop und zahlreiche Outdoorplätze geben sowie die mit 22 Plätzen größte Indoortennishalle der Welt.