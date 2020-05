Federer spendet Mahlzeiten für Kinder in Afrika

Köln (SID) – Tennis-Superstar Roger Federer stellt eine Million Dollar für von der Coronakrise betroffene Menschen in Afrika zur Verfügung. Durch die Spende, die über seine Stiftung erfolgt, werden Mahlzeiten für Kinder und Familien bereitgestellt. Insgesamt 64.000 Menschen in Namibia, Südafrika, Sambia, Simbabwe und Malawi sollen durch die Hilfe des Grand-Slam-Rekordchampions für die nächsten zwei Monate versorgt werden.

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB

