Halep sichert sich Titel in Dubai

Federer hat in seiner einzigartigen Karriere bisher vergleichsweise wenige schwerwiegende Verletzung erlitten. 2016 musste er sich einer OP am linken Knie unterziehen, im darauffolgenden Jahr gewann er unter anderem Wimbledon und die Australian Open. Bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne in diesem Januar klagte er immer wieder über körperliche Beschwerden, die ihn auch bei der Niederlage gegen den späteren Turniersieger Novak Djokovic (Serbien) behinderten.