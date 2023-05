Halle: Federer zum Turnierjubiläum zu Besuch

Prominenter Gast zum Jubiläum: Der zurückgetretene Roger Federer wird dem ATP-Turnier in Halle/Westfalen (17. bis 25. Juni) zu dessen 30. Ausgabe einen Besuch abstatten. „Es ist eine Ehre, hierher zu kommen und das Turnier bei der Feier dieses wichtigen Jubiläums in Halle zu unterstützen“, sagte der 41 Jahre alte Schweizer. Er hatte die Rasenveranstaltung zehnmal gewonnen und in der vergangenen Saison seine Karriere beendet.

Wie die Veranstalter der Terra Wortmann Open am Mittwoch bekannt gaben, ist der 21. Juni in der Turnierwoche als „Roger-Federer-Tag“ geplant. „Mit Roger ist der Aufstieg unseres Turniers auf Weltklasseniveau engstens verbunden“, sagte Turnierdirektor Ralf Weber. Neben einer Ehrung des 20-maligen Grand-Slam-Champions auf dem Centre Court soll es auch Aktivitäten geben, um die „Roger Federer Foundation“ zu unterstützen.