Hamburg und Niedersachen: Tennis ab Mittwoch erlaubt

Die nächsten Lockerungen kommen: Ab Mittwoch, dem 6. Mai, dürfen Tennisspieler in Hamburg und Niedersachsen wieder auf die Courts.

Beitragsbild: Klipper Hamburg

Der föderale Flickenteppich im Tennissport formiert sich langsam zu einer einheitlichen Decke. Denn mit Hamburg und Niedersachsen geben ab Mittwoch (6. Mai) zweite weitere Bundesländer ihre Tennisanlagen nach dem Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie frei. Damit sind es jetzt zwölf von 16 Bundesländer, in denen ab dem 6. Mai Tennis gespielt werden darf.

Niedersachsens Öffnung der Clubs hatte sich schon am Wochenende angekündigt. Ab morgen sind dort „kontaktlose Sportarten wie Leichtathletik oder Tennis sowie das Training auf Outdoor-Sportanlagen wieder möglich, sofern auch hier ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird“, wie es in der neuen Landesverordnung heißt.

Hamburg gibt Tennis frei

Heute nun zog auch der Stadtstaat Hamburg nach. In einer Pressemittelung des Hamburger Senats heißt es: „Die Benutzung von Sportanlagen bei der Ausübung von Individualsportarten im Freien ist wieder möglich. Voraussetzung dafür ist, dass stets ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zueinander eingehalten wird. Der Anbieter des Sportangebots muss das Infektionsrisiko durch geeignete technische oder organisatorische Vorkehrungen reduzieren. Die Benutzung von Umkleide- und Clubräumen sowie von sanitären Anlagen in Sportanlagen, insbesondere Duschen und Toiletten, ist untersagt. Der Wettkampfbetrieb bleibt untersagt.“ Hamburgs Sportsenator Andy Grote nannte als Beispiel unter anderem Tennis.

In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen darf dagegen noch nicht wieder gespielt werden. Nachdem nun heute Bayerns Ministerpräsident die Ausgangsbeschränkungen gelockert hat, gilt der 11. Mai als wahrscheinlicher Starttag für den Tennissport in Bayern.

Folgen die übrigen Länder ab dem 11. Mai?

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ebenfalls weitere Lockerungen der Corona-Regeln beim Sport in Aussicht gestellt. Man habe den Lenkungskreis der Landesregierung beauftragt, ab kommender Woche wieder „kontaktlosen Outdoorsport“ zu erlauben, kündigte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart an. Damit sei Sport im Freien gemeint, bei dem die Abstandsregeln unproblematisch eingehalten werden könnten – etwa wie Golf, Leichtathletik und Tennis. Gerade Sport im Freien sei gut und stärke das Immunsystem. Heißt: Auch in Baden-Württemberg soll ab dem 11. Mai wieder gespielt werden.

In der morgigen Runde mit Kanzlerin Angela Merkel sollen die restlichen Lockerungen im Sportbereich final geklärt werden. DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff geht davon aus, dass „spätestens ab dem 18. Mai wieder flächendeckend in Deutschland Tennis gespielt wird.“