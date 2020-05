Solidarität: Barty und Rafter spielen auf Hubschrauber-Landeplatz

Köln (SID) – Als Zeichen der Solidarität mit dem Personal in Zeiten der Corona-Pandemie haben sich die australischen Tennisstars Ashleigh Barty und Pat Rafter auf dem Hubschrauberlandeplatz eines Krankenhauses in Brisbane ein Showmatch geliefert. Anschließend machte das Duo einen Rundgang durch eine Station des Royal Hospitals in Queensland, auf der COVID-19-Patienten behandelt werden.

„Es war unglaublich zu sehen, wie das funktioniert. Hier gibt es eine Menge Leute und unbesungene Helden“, sagte die Weltranglistenerste Barty, „sie arbeiten unbeobachtet und hart für unsere Sicherheit und die der Gesellschaft. Es war sehr speziell für mich.“

“Thank you for the work you’ve been doing … there are a lot of unsung heroes that go unnoticed.”

It's all about the gratitude for current former world No.1s Ash Barty and Pat Rafter. pic.twitter.com/xo5dRo4c9Z

— TennisAustralia (@TennisAustralia) May 5, 2020