„Herausforderung“: Lys macht Autoimmunerkrankung öffentlich

Tennis-Hoffnung Eva Lys hat eine rheumatische Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht. Schon im Jahr 2020 sei bei der 22-Jährigen Spondyloarthritis diagnostiziert werden, schrieb sie am Samstag bei Instagram. „Dies ist eine körperliche Herausforderung, der ich mich tagtäglich neben der sportlichen Belastung stellen muss“, teilte die Hamburgerin mit.

Dank der „großartigen Unterstützung und Behandlung“ ihres Ärzteteams könne die Weltranglisten-146. aber trotzdem ihrem „sportlichen Traum nachgehen und das Beste aus mir herausholen. Ab und zu bin ich aber gezwungen, meine Turnierplanung kurzfristig zu verändern und anzupassen“, sagte Lys, die in 2024 bislang nur in Canberra, bei den Australien Open und zuletzt im Februar in Dubai an den Start ging.

Trotz der Umstände gibt sich die gebürtige Ukrainerin kämpferisch, postete zusätzlich zur Botschaft an ihre Fans ein Bild aus dem Krankenbett mit einer Kanüle im Arm. „Mir wurde oft von außen gesagt, ich sei zu schwach dafür. Desto stärker hat es mich gemacht. Ich bin überzeugt, dass meine Leidenschaft für den Sport mich weiterhin antreiben wird“, schrieb Lys dazu.